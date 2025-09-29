تناول الرمان يومياً.. درع طبيعي لمناعة قوية وقلب صحي

يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض.

فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. كما أن الرمان مصدر ممتاز لفيتامين C والبوتاسيوم، وهما عنصران ضروريان لتعزيز المناعة وصحة القلب.



وقد أثبتت دراسات طبية أن تناول كوب من عصير الرمان يومياً يساعد في خفض ضغط الدم، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، إضافة إلى دوره في تحسين الدورة الدموية. كما يُعرف الرمان بقدرته على تقليل الالتهابات في الجسم، الأمر الذي يجعله غذاءً مثالياً لمرضى التهاب المفاصل.



أما من الناحية الجمالية، فيُعد الرمان صديقاً للبشرة، إذ يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة والحفاظ على نضارة الجلد بفضل احتوائه على الكولاجين الطبيعي.

لذلك ينصح خبراء التغذية بإدخال الرمان ضمن النظام الغذائي اليومي سواء بتناوله كفاكهة طازجة أو عصير طبيعي.