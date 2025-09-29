قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
مرأة ومنوعات

تناول الرمان يومياً.. درع طبيعي لمناعة قوية وقلب صحي

الرمان
الرمان
ريهام قدري

يعتبر الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة وتقي من العديد من الأمراض. 

فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب. كما أن الرمان مصدر ممتاز لفيتامين C والبوتاسيوم، وهما عنصران ضروريان لتعزيز المناعة وصحة القلب.


وقد أثبتت دراسات طبية أن تناول كوب من عصير الرمان يومياً يساعد في خفض ضغط الدم، ويقلل من فرص الإصابة بتصلب الشرايين، إضافة إلى دوره في تحسين الدورة الدموية. كما يُعرف الرمان بقدرته على تقليل الالتهابات في الجسم، الأمر الذي يجعله غذاءً مثالياً لمرضى التهاب المفاصل.


أما من الناحية الجمالية، فيُعد الرمان صديقاً للبشرة، إذ يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة والحفاظ على نضارة الجلد بفضل احتوائه على الكولاجين الطبيعي. 

لذلك ينصح خبراء التغذية بإدخال الرمان ضمن النظام الغذائي اليومي سواء بتناوله كفاكهة طازجة أو عصير طبيعي.

