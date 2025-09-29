تعالوا اشتروا من بابا .. عبارة طفل تهز قلوب الملايين وتكشف معاناة أسرة

في مشهد عفوي لكنه محمّل بالمعاني، استطاع طفل صغير يُدعى عبدالله أن يُحرّك مشاعر الآلاف بعبارة بسيطة قالها من قلبه: "تعالوا اشتروا من بابا عشان يجبلي هدوم المدرسة".

بيع الزيت وقطع الغيار

وتحدث والد عبدالله عن تفاصيل الموقف الذي أدى إلى نشر الفيديو، موضحًا أنه كان يمر بظروف مالية صعبة، حيث كان يعمل في بيع الزيت وقطع الغيار في محل صغير، وكان يأمل في أن يساعده الزبائن على دفع مصاريف البيت والمدرسة.

التزامات مالية كثيرة

وقال والد عبدالله: “كنت في حالة صعبة، وكان المحل لم يحقق أي أرباح في بداية الشهر، ولدي التزامات مالية كثيرة مثل إيجار المحل والمنزل، وكان عبدالله يرى كل هذا أمامه”.

طالع عنينا علشانهم

وأضافت الإعلامية نهال طايل خلال تقديم برنامج «تفاصيل» والمذاع عبر قناة «صدى البلد 2»: «في الدنيا طالع عنينا علشانهم وعلشان نعلمهم.

وأوضحت أن هذا الطفل سيكون قدوة ومسؤول عن أسرة ومثال يحتذى به، داعية الشباب إلى السعي والعمل.

وخلال الحلقة، روى والد عبدالله تفاصيل ما حدث قبل انتشار الفيديو، موضحًا أنه كان يمر بظروف مالية صعبة، إذ يعمل في بيع الزيت وقطع الغيار داخل محل صغير، لكنه لم يحقق أرباحًا كافية لسداد التزاماته من إيجار المحل والمنزل ومصاريف الأسرة.

