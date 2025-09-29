قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يستعد لليوم الوطني في 3 أكتوبر بتجهيزات واسعة ورفع رايات جديدة
30 فدان .. إنشاء مدينة الصحفيين في حدائق أكتوبر | تفاصيل
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تعالوا اشتروا من بابا .. عبارة طفل تهز قلوب الملايين وتكشف معاناة أسرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

في مشهد عفوي لكنه محمّل بالمعاني، استطاع طفل صغير يُدعى عبدالله أن يُحرّك مشاعر الآلاف بعبارة بسيطة قالها من قلبه: "تعالوا اشتروا من بابا عشان يجبلي هدوم المدرسة".

وحلّ عبدالله، الطفل الذي أثار جدلاً واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حديثه الشهير “تعالوا اشتروا من بابا عشان يجبلي هدوم المدرسة”، في أول ظهور تليفزيوني له مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل”، المذاع على قناة صدى البلد 2.

بيع الزيت وقطع الغيار

وتحدث والد عبدالله عن تفاصيل الموقف الذي أدى إلى نشر الفيديو، موضحًا أنه كان يمر بظروف مالية صعبة، حيث كان يعمل في بيع الزيت وقطع الغيار في محل صغير، وكان يأمل في أن يساعده الزبائن على دفع مصاريف البيت والمدرسة.

 التزامات مالية كثيرة

وقال والد عبدالله: “كنت في حالة صعبة، وكان المحل لم يحقق أي أرباح في بداية الشهر، ولدي التزامات مالية كثيرة مثل إيجار المحل والمنزل، وكان عبدالله يرى كل هذا أمامه”.

وعلقت الإعلامية نهال طايل على الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتحدث خلاله طفل ويقول «تعالوا اشتروا من بابا علشان يجيب لبس المدرسة».

طالع عنينا علشانهم

وأضافت الإعلامية نهال طايل خلال تقديم برنامج «تفاصيل» والمذاع عبر قناة «صدى البلد 2»: «في الدنيا طالع عنينا علشانهم وعلشان نعلمهم.

وأوضحت أن هذا الطفل سيكون قدوة ومسؤول عن أسرة ومثال يحتذى به، داعية الشباب إلى السعي والعمل.

وأطل الطفل عبدالله، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعبارته الشهيرة: “تعالوا اشتروا من بابا عشان يجبلي هدوم المدرسة”، في أول لقاء تليفزيوني له مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج “تفاصيل” على قناة صدى البلد 2.

وخلال الحلقة، روى والد عبدالله تفاصيل ما حدث قبل انتشار الفيديو، موضحًا أنه كان يمر بظروف مالية صعبة، إذ يعمل في بيع الزيت وقطع الغيار داخل محل صغير، لكنه لم يحقق أرباحًا كافية لسداد التزاماته من إيجار المحل والمنزل ومصاريف الأسرة.
 

التواصل الاجتماعي نهال طايل المدرسة بيع الزيت الطفل عبد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

بشرى للموظفين والطلاب.. 10 أيام إجازة في شهر أكتوبر

أسعار الدواجن

هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صدام

الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا

فيضانات

عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر

عمرو الليثي

«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل

نهاية «أسطورة صدام»

روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا

الاهلي والزمالك

أحمد جلال يكشف مفاجآت في قائمة الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أرشيفية

صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها

ترشيحاتنا

نيسان سنترا موديل 2021

بحالة الزيرو .. نيسان سنترا سعرها 600 ألف جنيه

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري.. سعر نيسان صني وكيا سبورتاج "كسر زيرو"

تويوتا كورولا موديل 2003

سوق المستعمل 2025 .. أركب تويوتا كورولا بـ 350 ألف جنيه

بالصور

فرصة وظيفية.. تقنية جديدة لتأجير السيارات عن طريق لاعبي البلايستيشن

تأجير السيارات
تأجير السيارات
تأجير السيارات

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

ببدلة برغندى.. مي حلمي تلفت الانتباه بهذه الإطلالة

مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
مى حلمى تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

بمظهر أستون مارتن.. شاهد أغرب سيارة نيسان Z

نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z
نيسان سنترا Z

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك

لقطة من الفيديو

استدعاء سائق تاكسي تعدت عليه فتاة في فيديو بالمهندسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد