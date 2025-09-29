تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو

أكد الدكتور أحمد البربري، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، أن الشباب هم الفئة الأكثر احتياجًا للتوعية الصحية المبكرة، مؤكدًا أن تجنّب التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، والتحكم في الانفعالات، تعد ركائز أساسية للوقاية من أمراض القلب.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد،إن الاكتشاف المبكر لمرض السكري وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم يساهم بشكل مباشر في حماية المريض من المضاعفات القلبية، مشددًا على أهمية التحاليل الدورية وقياس الضغط بانتظام، خاصة أن 40% من المجتمع المصري يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وأشار البربري إلى أن بعض المرضى يقعون في فخ إنكار المرض أو الخوف من القسطرة، ما يدفعهم إلى اللجوء لأشخاص يروجون لعلاجات غير علمية، مؤكدًا أن هذا الانسياق وراء الوهم يعرّض حياتهم لمخاطر جسيمة.

أوضح أن الطب البديل له مريدون، لكنه لا يخضع لمعايير البحث العلمي الصارمة، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط ومعايير واضحة، وإلا تحوّل إلى دجل يضلل المرضى ويعرضهم لفقدان فرص العلاج الحقيقي.