غيابات بالجملة في القمة 131 بين الأهلي والزمالك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2025
غارة إسرائيلية تستهدف وسط بلدة النبطية بالجنوب اللبناني
خطوات تحديث بطاقات التموين 2025 وإضافة المواليد
قبل مباراة الأهلي والزمالك.. الأزهر والإفتاء: التعصب الرياضي خلق شيطاني فاجتنبوه
تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو
نجم كبير نصح زيزو بعدم التواجد في ستاد القاهرة خلال قمة الأهلي والزمالك
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 17 وظيفة في مصلحة الطب الشرعي
بعد سرقة السوار.. النيابة الادارية تجرى معاينة لمعمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير
كواليس لقاء ترامب و نتنياهو.. تفاؤل أمريكي وتحفظات من حماس
ترامب: فرض رسوم جمركية 100% على الأفلام المنتجة خارج أمريكا
توك شو

تسبب أزمات قلبية.. تحذيرات من ممارسات خاطئة يقع فيها الشباب| فيديو

امراض القلب
امراض القلب
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور أحمد البربري، استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، أن الشباب هم الفئة الأكثر احتياجًا للتوعية الصحية المبكرة، مؤكدًا أن تجنّب التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، والتحكم في الانفعالات، تعد ركائز أساسية للوقاية من أمراض القلب.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب في برنامج "انا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد،إن الاكتشاف المبكر لمرض السكري وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم يساهم بشكل مباشر في حماية المريض من المضاعفات القلبية، مشددًا على أهمية التحاليل الدورية وقياس الضغط بانتظام، خاصة أن 40% من المجتمع المصري يعاني من ارتفاع ضغط الدم.

وأشار البربري إلى أن بعض المرضى يقعون في فخ إنكار المرض أو الخوف من القسطرة، ما يدفعهم إلى اللجوء لأشخاص يروجون لعلاجات غير علمية، مؤكدًا أن هذا الانسياق وراء الوهم يعرّض حياتهم لمخاطر جسيمة.

أوضح أن الطب البديل له مريدون، لكنه لا يخضع لمعايير البحث العلمي الصارمة، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط ومعايير واضحة، وإلا تحوّل إلى دجل يضلل المرضى ويعرضهم لفقدان فرص العلاج الحقيقي.

