قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سأكون رئيسا لهيئة دولية جديدة تراقب لجنة إدارة غزة وتوني بلير عضوا
ترامب: إيران تنضم في نهاية المطاف لاتفاقيات السلام مع إسرائيل
الجمع بين نية الزكاة والصدقة .. اعرف الرأي الشرعي الصحيح
تريزيجية يحرز هدف تقدم الأهلي في شباك الزمالك
ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة
حسين الشحات يحرز هدف تعادل الأهلي في شباك الزمالك
مفتي الجمهورية يعزي المرجع الشيعي الأعلى بالعراق في وفاة زوجته
ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة
البيت الأبيض: خطة ترامب تتضمن ترؤسه لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في غزة
ترامب: نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة
60 دقيقة | الأهلي يسعى للتعادل والزمالك يحافظ على تفوقه
موعد صرف مستحقات تكافل وكرامة أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الإسكان: مد فترة التقديم حتى 8 أكتوبر لتلبية حاجة المصريين بالخارج

وزير الإسكان
وزير الإسكان
عبد الخالق صلاح

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أزمة مشروع "بيت الوطن"، بشأن طرح أراضٍ للمواطنين المصريين بالخارج خلال الفترة الأخيرة.

وقال شريف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المصريين بالخارج يحظون باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان، كما أن الوزارة سوف تطرح خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين وحدات سكنية تستهدف كل شرائح المصريين بالخارج، ضمن مبادرة "بيت الوطن".

وتابع: مبادرة "بيت الوطن" من أبرز المبادرات التي تبنتها الوزارة منذ عام 2012، كما أن الطرح العاشرة في "بيت الوطن" تم خلاله طرح نحو 3000 قطعة، وتقدم لها 15 ألف مواطن مصري بالخارج.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تلبية كل احتياجات من تقدموا لمبادرة "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ إضافية لاستيعاب الحوالات الكبيرة المتأخرة في مشروع "بيت الوطن"، كما تم طرح أراضٍ في كل محافظات الجمهورية ضمن مبادرة " بيت الوطن".

وأردف وزير الإسكان أن مدينة الشروق عليها طلب كبير من المواطنين المصريين بالخارج، كما أنه تم طرح عدد من القطع لتلبية رغبات المصريين، بالإضافة إلى أن الأمر ينطبق على مدينة أكتوبر، ودمياط، والمنصورة، وسفنكس، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، والعاصمة الإدارية.

ونوّه وزير الإسكان إلى أن هناك حرصًا كبيرًا من قبل الحكومة لتلبية كل احتياجات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى أنه تم إضافة 1000 قطعة أرض في كافة المدن ضمن مبادرة "بيت الوطن" لتلبية احتياجات المصريين.

ونوّه وزير الإسكان إلى أنه تم طرح 2004 قطعة في القاهرة الجديدة ضمن الطرح الأخير، ولا توجد مساحة جاهزة لطرح إضافي في نطاق القاهرة الجديدة، كما أن كل الأراضي التي تم إضافتها مواقعها مميزة، ولا صحة لطرح "البواقي".

كما أكد الوزير أن الحكومة لديها حوكمة في تخصيص الأراضي، بأنه لا يجوز للمتقدم الحصول إلا على قطعة أرض واحدة، موضحًا أنه لا يوجد عميل في المرحلة العاشرة حصل على أكثر من قطعة أرض واحدة، ولا توجد أي مجاملة لأي أحد في الحصول على أي أراضٍ، كما تقرر مد فترة التقديم حتى 8 أكتوبر لتلبية حاجة المصريين بالخارج.  

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيت الوطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

ترامب و وتنياهو

متحدثة البيت الأبيض: قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق سلام في غزة

أرشيفية

الصحة تدفع بـ34 سيارة إسعاف في مصرع وإصابة 22 شخصا بانقلاب أتوبيس بالمنيا

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يعزي المرجع الشيعي آية الله السيستاني في وفاة زوجته

عمل وليمة كصدقة عن المتوفى

هل يجوز عمل وليمة كصدقة عن المتوفى؟.. الإفتاء: أفضل الأعمال بعد الحج

أموال الزكاة

سداد الدين أم إخراج الزكاة؟ الأزهر للفتوى يكشف عن الأولى

بالصور

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك
11 دليل يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011
هيونداي أكسنت موديل 2011

سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي
طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي
طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

شروط استيراد سيارة ذوي الإعاقة من الخارج 2025

سيارة ذوي الإعاقة
سيارة ذوي الإعاقة
سيارة ذوي الإعاقة

فيديو

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

المتهمين

التحفظ على سيارة قادها طفل وأصدقاؤه بكفر الشيخ

المتهم

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهمين بتعاطي المخدرات في الشارع بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

المزيد