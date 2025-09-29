تصريح مهم لوزير الإسكان حول ملف الإيجار القديم.. تفاصيل

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، أن ملف الإيجار القديم يأتي على قائمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أنه خلال شهر أكتوبر ستبدأ عملية تصنيف الحالات وفقًا لشرائح الدخل، موضحًا أن نموذج الإيجار لكبار السن سيكون بحسب شريحة الدخل، مع وجود خيارات للإيجار التمليكي والتمويل العقاري المعروف.

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن الإعلانات الخاصة بالإسكان الاجتماعي تُطرح بشكل منتظم، موضحًا أن آخر إعلان تم في أغسطس الماضي ومستمر حتى منتصف أكتوبر لمشروع 'سكن لكل المصريين'.

وأضاف أن الوزارة انتهت من تسليم المرحلة العاشرة، وتواصل العمل على تسليم الوحدات المتبقية منذ قرابة شهر.

وتطرق الوزير إلى ملف أرض نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي عريق وكبير وله جماهيرية واسعة، وأن الوزارة تعتز به. وأوضح أن الملف شهد تنسيقًا وتعاونًا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم رفع مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن حسين لبيب تواصل مع معنا، وتم التأكيد على عدم وجود أي خلافات مع النادي، لافتًا إلى أن الحل سيكون قريبًا، وربما يحصل النادي على أرض بديلة في منطقة التجمع.