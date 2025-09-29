موقف إقليمي جديد في مدينة حدائق العاصمة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، والتي تشمل موقف إقليمي جديد ومحطة رفع صرف صحي والمرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، والجاري تنفيذها في إطار خطة الدولة لتوفير السكن الملائم والخدمات المتكاملة للمواطنين بالمدن الجديدة.

ووجه وزير الإسكان بدفع العمل بتلك المشروعات والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مشيراً إلى أن مدينة حدائق العاصمة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية حضارية شاملة، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الإسكان في تطوير وتنفيذ المدن الجديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين بتلك المدن.

كما شدد الوزير، على توريد الخامات اللازمة أولاً بأول لرفع نسب الإنجاز وضمان الجودة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود تمهيدًا للتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت ممكن، وتحقيق الاستفادة من المشروعات الخدمية.

وفي هذا الإطار، تفقد مسئولو جهاز مدينة حدائق العاصمة مشروع الموقف الإقليمي الجديد، على مساحة 12,000 متر مربع، ويضم 38 مظلة مخصصة لانتظار الحافلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأماكن منظمة لانتظار المواطنين وتسهيل حركة الركاب، و14 محلاً تجارياً لخدمة رواد الموقف وتوفير احتياجاتهم اليومية.

كما تفقد مسئولو الجهاز، مشروع محطة صرف صحي جنوب منطقة 2350 فدانا وخط الطرد بقطر 1200 مم وملحقاته، حيث تشمل مكونات المشروع: محطة رفع تضم عنبر الطلمبات، مبنى المصافي، مبنى المولد، مبنى المحولات، مبنى موزعات الكهرباء، المخزن، الورشة، المبنى الإداري، السور وغرفة الحارس، المطرقة المائية، غرفة الدخول (2000 مم زهر مرن)، وغرفة الحاجز، والعدَّاية النفقية أسفل طريق السويس، مع غرف الدفع والاستقبال والفاروغة والخط الداخلي.

كما تفقد مسئولو الجهاز، أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بمشروع "سكن لكل المصريين – المرحلة الخامسة (وحدات 90 م²)، بهدف إنجاز المشروعات بأعلى معايير الجودة والسلامة، بجانب متابعة طلبات مجموعة من المواطنين المتواجدين بالمركز التكنولوجى بالجهاز، والاستماع إلى ملاحظاتهم وإنهاء معاملاتهم بالمركز التكنولوجى مثل: طلب استلام وحدات سكنية وسداد رسوم المرافق وسداد أقساط قطع الأراضي وتصاريح الكريتال وطلب الحصول على رخصة تشغيل والتقديم على عداد المياه واستلام عداد المياه وكارت الكهرباء والتعاقد على الغاز وغيرها من المعاملات.

وفي السياق ذاته، تفقد مسئولو الجهاز حي الزهور بالمرحلة الرابعة بـ"سكن لكل المصريين– محور محدودي الدخل" "بمنطقة الـ2350 فدان، لمتابعة الحالة العامة بالمنطقة، وتم التأكيد على سرعة الإنجاز مع الالتزام التام بمعايير الجودة في أعمال البناء والتشطيبات، والتقيد بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

وخلال الجولة، أكد مسئولو الجهاز على سرعة إنهاء أعمال الطرق والأسفلت في المناطق الجاهزة، واستكمال أعمال البردورات والأرصفة والإنترلوك حول العمارات، بهدف توفير بيئة حضارية ومتكاملة للسكان، بجانب ضرورة توفير الشتلات والمزروعات والأشجار اللازمة لاستكمال أعمال التشجير والزراعة بالطرق الرئيسية والفرعية وحول العمارات، إلى جانب الاهتمام بأعمال الري والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء للحفاظ على الشكل الجمالي للمناطق المنفذة.