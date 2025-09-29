وزيرة التخطيط تبحث مع وزير الرياضة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر تطورات تنفيذ مبادرة «شباب بلد»

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، (عبر الفيديو)، لمناقشة الجهود المشتركة في تنفيذ مبادرة «شباب بلد»، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تنفيذ مبادرة «شباب بلد»، في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتمكين الشباب والفتيات وتنمية مهاراتهم، لافتةً إلى أن المبادرة التي أطلقت في عام 2022، حققت تقدمًا بتعزيز الشراكات بين الوزارات والجهات الشريكة، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، ووصل عدد الجهات المشاركة بها لنحو 80 جهة من أجل خلق جهود فعالة تعود بالنفع على الشباب، وتُعزز الاستثمار في رأس المال البشري.

وناقش الاجتماع تطورات إطلاق أكاديمية «شباب بلد»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتي يقع مقرها بالقاهرة، وتضم منصات مختلفة لتعليم وتدريب الشباب على ريادة الأعمال، ومساحات عمل مشتركة، فضلًا عن إرشادات للتوجيه المعني، وتشجيع الابتكار.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مبادرة "شباب بلد" تعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في قدرات الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الشركاء الدوليين والوطنيين لتوفير برامج متكاملة تستهدف تطوير المهارات وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والشمول المالي داخل قطاع الشباب والرياضة، بما يتكامل مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

من جانبها، وجهت السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، والدكتور أشرف صبحي، على الدعم الموجّه للمبادرة، مشيرةً إلى حرص الأمم المتحدة على استمرار التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى مزيد من الشباب، وتعزيز الجهود من خلال المبادرة لتمكين الشباب والفتيات.

جدير بالذكر، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ترأسان مجلس إدارة مبادرة «شباب بلد»، وخلال أغسطس 2024، أعلن الدكتور كيفين فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية الدولية «جيل بلا حدود» -Generation Unlimited، اختيار الدكتورة رانيا المشاطـ لتنضم إلى مجلس إدارة المبادرة ضمن قائمة من قيادات الاقتصاد العالمي، ومسئولي الإدارات التنفيذي بكُبرى مؤسسات القطاع الخاص.