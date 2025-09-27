قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
التخطيط تحتفي بأصغر سفيرة مصرية في مبادرة شباب بلد

آية الجارحي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، صوفيا هلال، أصغر سفيرة لمبادرة «شباب بلد»، النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

وفي هذا الصدد، عبّرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن سعادتها بلقاء أصغر سفير لمبادرة شباب بلد، التي تُعد أحد الممثلين عن الشباب المصري ضمن المبادرة الأممية Generation Unlimited، مؤكدةً أن مصر أطلقت المبادرة في عام 2022 خلال منتدى شباب العالم بهدف إتاحة الفرصة للشباب المصري لصقل وتنمية مهاراته.

وأوضحت أن الحكومة المصرية تستهدف إطلاق أكاديمية "شباب بلد" خلال الفترة القليلة المقبلة، بهدف توسيع نطاق التأثير الإيجابي علي حياة الشباب ودعم وصولهم للفرص الاقتصادية والمهنية ذات الصلة، كما يعكس ذلك فرص التمويل واسعة النطاق التي يُمكن إنشاؤها بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، للنهوض بمهارات الشباب ومساراتهم نحو التوظيف وريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار صوفيا هلال، بطلة مبادرة شباب البلد، جاء من قِبل فريق الشباب العالمي في العمل (Young People in Action Team) وهي أصغر عضو في الفريق، إذ تبلغ من العمر 15 عامًا، بهدف تمثيل الشباب المصري وإتاحة مشاركة الشباب في المحادثات العالمية رفيعة المستوي. وشاركت صوفيا هلال في فعاليات المجلس العالمي للمبادرة العالمية بنيويورك لتمثيل الشباب المصري.

ما هي الأكياس العقدية؟
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
فولكس فاجن تي روك
الراقصة دينا
