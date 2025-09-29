سهلة وسريعة.. طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

تقدم الشيف سارة عز طريقة عمل موس الشكولاتة بالزبادي، وهي وصفة سهلة وخفيفة جدًا لعمل موس الشوكولاتة ، ومناسبة للتحلية ومختلفة عن الموس التقليدي لأنها أخف وصحية أكتر.

طريقة عمل موس الشوكولاتة بالزبادي

يعشق الكثير من الأشخاص موس الشكولاتة بالزبادي فهى وصفة مغذية سهلة التحضير وبمكونات بسيطة موجودة فى أغلب المنازل.

المكونات لعمل موس الشوكولاتة بالزبادي

200 جرام شوكولاتة داكنة يفضل 60–70% كاكاو

2 علبة زبادي يوناني حوالي كوب ونصف

2 ملعقة كبيرة عسل أو سكر بودرة حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة ملح خفيفة لتعزيز نكهة الشوكولاتة.

للتزيين: كاكاو بودرة، فواكه طازة توت/فراولة/موز، أو مكسرات مجروشة.

إذابة الشوكولاتة: كسّري الشوكولاتة وضعيها في وعاء مقاوم للحرارة، ثم ذوّبيها بحمام مائي وعاء فوق بخار ماء يغلي أو في الميكروويف على فترات قصيرة مع التقليب حتى تصبح ناعمة.

مزج المكونات: اتركي الشوكولاتة تبرد قليلًا لا تكون ساخنة، ثم أضيفي إليها الزبادي، العسل، الفانيليا، ورشة الملح.

الخفق: باستخدام مضرب يدوي أو كبة صغيرة، اخلطي جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

التبريد: وزعي الموس في أكواب التقديم، غطيها واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى يتماسك.

التقديم: زيني الوجه بالكاكاو البودرة أو قطع فواكه طازة أو مكسرات محمصة.

نصائح لنجاح الوصفة

