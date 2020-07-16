الوفيات تجاوزت 13 ألفا.. إيران تسجل 2500 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت إيران، اليوم، الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضي.





ووفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري إنه تم تسجيل 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 267061 حالة.





وأشارت سادات لاري إلى أنه تم الإبلاغ عن 198 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ليصل بذلك مجموع عدد الوفيات في البلاد إلى 13608 حالة.





وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 230608 أشخاص حتى الآن، بينما يوجد 3471 حالة من بين المصابين في حالة حرجة.



