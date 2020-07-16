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ثقافة

حب وحرب.. رواية جديدة عن دار ثقافة ل نرمين بيزمان

الخميس 16/يوليه/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر عن دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "حب وحرب.. قصة سييت وشورا" من تأليف نرمين بيزمان، الرواية دراما رومانسية، مستندة على قصة حقيقية٬ وتعد من روائع الإمبراطوريات الروسية التي طمست في أعقاب الحرب العظمى.

تحكي الرواية القصة الحقيقية لعلاقة الحب العظيمة التي انتصرت على الكثير من الشدائد لكنها فشلت في التغلّب على أخطاء الإنسان، ترجمت إلى اثنتي عشرة لغة، وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني مقتبس عن قصة واقعية.

كما صدر عن نفس الدار٬  النسخة العربية لرواية جديدة للكاتب أرنالدور أندريداسون٬ تحت عنوان "شواطئ غريبة".

وعنها يقول الناشر: "للجريمة في هذه الرواية وجه آخر يعتقد مرتكبها أن لها ما يبررها٬ وفيها يركع المحب فوق قبر حبيبه، ويبرر انتقامه، ويرحل مطمئنًا إلى عالمه الآخر".
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