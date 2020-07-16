حب وحرب.. رواية جديدة عن دار ثقافة ل نرمين بيزمان

صدر عن دار ثقافة للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "حب وحرب.. قصة سييت وشورا" من تأليف نرمين بيزمان، الرواية دراما رومانسية، مستندة على قصة حقيقية٬ وتعد من روائع الإمبراطوريات الروسية التي طمست في أعقاب الحرب العظمى.





تحكي الرواية القصة الحقيقية لعلاقة الحب العظيمة التي انتصرت على الكثير من الشدائد لكنها فشلت في التغلّب على أخطاء الإنسان، ترجمت إلى اثنتي عشرة لغة، وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني مقتبس عن قصة واقعية.





كما صدر عن نفس الدار٬ النسخة العربية لرواية جديدة للكاتب أرنالدور أندريداسون٬ تحت عنوان "شواطئ غريبة".



