المخرج حسام حامد يكشف كواليس تصوير كليب "أسلمي يامصر" بوسط البلد

كشف المخرج حسام حامد مخرج كليب محمد محسن “اسلمي يامصر “ النشيد الوطني، كواليس تصوير الكليب في وسط البلد، حيث قال حامد أن تصوير الكليب كان من الفجر وحتي غروب الشمس والمونتاج تطلب يوما كاملا.





وأوضح حامد أنه لم يستخدم في الكليب أي مجاميع وأن كل الشخصيات التي ظهرت في الكليب هم مواطنون مصريون كانوا يمرون في الشوارع أثناء التصوير وعرضنا عليهم المشاركة ورحبوا بالأمر دون تردد.





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وأشار إلي أن تصوير الكليب تم في وسط البلد بميدان مصطفي كامل باشا وكوبري أكتوبر وأمام ماسبيرو وبعض المشاهد كانت في التجمع ومصر الجديدة، وأوضح حامد أنه أراد تقديم وجه مصر بشكل بسيط دون تكلف ولم يستخدم أي ديكورات أو تجميل للشوارع وإنما رصد جمال مصر الطبيعي كما هو بالشارع .





وأوضح حامد أن تصوير الكليب كان وسط إجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا وأنه سعيد بردود الأفعال علي الكليب ، وأن الكليب رغم بساطته إلا أنه لمس قلوب الناس وحقق مراده.





ومن أعمال المخرج حسام حامد، كان كليب احمد الروبي سقفة لمهرجان الجونة السينمائي، وشارك فيه تامر حبيب، ابو، علا رشدي، احمد داوود، دره، بسمة، محمد الشرنوبي، المهندس سميح ساويريس، ريهام عبدالغفور، مي عمر، عمرو منسي، تارا عماد، كارمن بصيبص، جميلة عوض، ايمي موافي، بشري، احمد داش، امينة خليل، هدي المفتي، لارا سكندر، ناردين فرج، هنا شيحة، حلا شيحة، رشا شيحة، نجيب ساويرس، ريا ابي راشد، انجي كيوان، بكري خالد، شيرين حمدي، نورشك فوزي، لقاء الخميسي، كندا علوش، الهام شهين، نور، سارة عبدالرحمن، ليلي علوي، صبا مبارك، انجي المقدم، خالد الصاوي، اروي جودة، انجي وجدان، خالد منصور، شادي الفونز، نيكولا معوض، خالد انور، اضافة إلي تقديمه دعاية مسرحية الفنان الكبير يحيي الفخراني الملك لير ومسرحية ٣ أيام في الساحل للنجم محمد هنيدي.





يذكر أن ”اسلمي يا مصر" أعاد بها محمد محسن توزيع النشيد المصري السابق الذى عرف بهذا الاسم وكان النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936، حيث تعود قصة هذا النشيد لكلمات الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، وألحان صقر على، قبل أن يتم تغيير النشيد أكثر من مرة وصولًا إلى نشيد «بلادي بلادي».