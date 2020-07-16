وفد من الإيكواس يتوسط بين رئيس مالى والمحتجين

بدأ وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" الأربعاء، زيارة لمالي من أجل الوساطة بين رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا وحراك 5 يونيو والذي يطالب بإقالة الرئيس، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الاخبار الموريتانية.

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والتقى وفد الإيكواس، برئاسة النيجيري جوناثان غودلاك، الرئيس المالي إبراهيم كيتا، كما أنه من المقرر أن يلتقي الوفد اليوم الخميس قيادات من حراك 5 يونيو، وممثلين عن الأغلبية الرئاسية، ومنتدبين عن المجتمع المدني، والنواب الملغى فوزهم من طرف المحكمة الدستورية.

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وتأتي وساطة "الإيكواس" في ظل هدوء الأوضاع في البلاد، بعدما عرفت العاصمة باماكو أعمال عنف، خلفت مقتل 11 شخصا، وإصابة 124 بجروح.

كانت العاصمة المالية باماكو شهدت مظاهرات حاشدة يوم الجمعة الماضي وعلى مدار ثلاث أيام استجابة للدعوة التي أطلقها حراك 5 يونيو، وتمكن المحتجون من السيطرة على الإذاعة والتلفزيون، كما دخلوا مبنى البرلمان، وأغلقوا جسورا في العاصمة باماكو.



وكان هذا الاحتجاج الذي شهدته مالي هو الثالث منذ 5 يونيو والتى جاءت رافضة لما قدمه الرئيس كيتا بهدف حل أزمة سياسية مستمرة بدأت قبل أشهر عقب إجراء انتخابات تشريعية في مارس متنازع على نتيجتها.

