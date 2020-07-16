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محافظات

حدوتة مصرية.. أسقف البحر الأحمر يتبرع بـ10 آلاف جنيه لصكوك الأضحية

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:58 م
أسقف البحر الأحمر
أسقف البحر الأحمر يتبرع بـ10 آلاف جنيه لصكوك الأضحية
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إبراهيم جادالله

تبرع الأنبا ايلاريون، أسقف مطرانية البحر الأحمر، اليوم، بـ10 آلاف جنيه بواقع 5 صكوك أضحية، بمديرية أوقاف البحر الأحمر، وكان في استقباله الدكتور كمال ابو سيف وكيل وزارة أوقاف البحر الأحمر، وقيادات المديرية.

 

قال الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، إن مشاركته اليوم في صك الأضحية جاء من نابع وطني تجاه مشاركة أخوته من المسلمين في عيد الأضحي المبارك، وإن مشاركته واحب وطني على كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمون في أعياد إخوانهم الأقباط.

 

وأضاف الأنبا ايلاريون أسقف مطرانية البحر الأحمر  خلال تبرعه بـ5 صكوك أن المسلمين والأقباط اخوة في وطن واحد ومشاركتنا لبعضهم البعض شئ طبيعي في مصر، حيث تبرع الأنبا ايلاريون بمبلغ 10 آلاف جنيه.

 

فيما قال الانبا مينا عزيز مدير العلاقات العامة لمطرانية البحر الأحمر، أن الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر يصر علي المشاركة في جميع المناسبات والاحتفالات الاخوة المسلمين، موضحا أن جميعنا أقباط ومسلمين نسيج واحد في شعب واحد.


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كما أكد الدكتور كمال ابو سيف، مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، أن الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر شارك بميلغ 10 آلاف جنية لصكوك الاضحية، وهو ما يدل على اللحمة الوطنية التي بين الأخوة الأقباط والمسلمين، مؤكدا أن هذا النموذج يوضح الوحدة الوطنية بمصر بالكامل.


وأضاف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر في تصريحات صحفية له على هامش استقبال اسقف البحر الأحمر، أنه على  مدار السنوات الماضية كانت الوحدة الوطنية هي الكتلة التي لم تخترق ولن تخترق خلال الايام الماضية.   


وكشف أن صك الأضحية يعمل للعام الخامس علي التوالي، ويهدف لمساعدة المحتاجين والفقراء لايصال اللحوم اليه فيً منازلهم.

حدوتة مصرية.. أسقف البحر الأحمر يتبرع بـ10 آلاف جنيه لصكوك الأضحية
حدوتة مصرية.. أسقف البحر الأحمر يتبرع بـ10 آلاف جنيه لصكوك الأضحية
حدوتة مصرية.. أسقف البحر الأحمر يتبرع بـ10 آلاف جنيه لصكوك الأضحية
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