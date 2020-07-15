لجنة تلقى طلبات الترشح للشيوخ بالبحر الأحمر تستقبل أوراق 7 مرشحين حتى الآن

استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، منذ فتح أول أيام الترشح 7 مرشحين بمحافظة البحر الأحمر حتى الآن، وطبقت لجنة تلقى الطلبات للراغبين فى الترشح لمجلس الشيوخ والتى مقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعى.

وخصصت محكمة البحر الأحمر عددا من الموظفين لاستلام الأوراق قبل عرضها على لجنة فحص الطلبات المكونة من 3 مستشارين باستقبال الطلبات وتسليم المتقدم ايصال استسلام الأوراق.

يذكر أن فتحت 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها لاستقبال الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبى أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة، وتستمر عملية التقديم حتى السبت القادم وهو اليوم الأخير الذى من المقرر غلقه فى الساعة الثانية بعد الظهر

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تتابع كافة التجهيزات لعملية تلقى لجان المتابعة فى المحافظات المستندات المطلوبة لترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وستتابع متابعة لحظية تلقى طلبات الترشح من خلال الاتصال برؤساء المحاكم الابتدائية.