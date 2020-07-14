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محافظات

تفاصيل وشروط الحصول على وحدات سكنية مميزة استثمارية بالغردقة

الثلاثاء 14/يوليه/2020 - 07:18 م
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي في مدينة الغردقة
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إبراهيم جادالله

كشف مصدر بوزارة الإسكان والمرافق عن شروط الحصول على وحدات سكنية مميزة استثمارية بمدينة الغردقة والتي سوف تطرح كراسات الشروط الخاصة بها خلال ساعات.

وأكد المصدر، أنه لا يشترط للمتقدم على وحدة إسكان مميزة استثمارية بالغردقة، أن يكون قد حصل على على إسكان اجتماعي أو أراضي أو مشروع تجاري من الدولة، موضحا، لا يشترط أن يكون المتقدم للحصول على إسكان مميز استثماري من أبناء أو مقيمين البحر الأحمر، مؤكدا، أن الحجز متاح لجميع المحافظات دون استثناء.

وأضاف المصدر، أن عدد الوحدات المزمع إنشاؤها في مدينة الغردقة، سيتم تحديدها بناء على إعداد المتقدمين مهما زاد عددهم، لافتا، إلى ان نظام الدفع في حالة الكاش، سيتم تسديد قيمة الشقة على ٤ سنوات دون فوائد، وفي حالة التقسيط يتم تحويل المتقدم على الوحدات الاستثمارية إلى البنك وينطبق عليه الفوائد المقررة حسب لوائح القروض البنكية.

وأكد، المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، فتح باب التقديمات على وحدات الإسكان المتميز والاستثماري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وأشار مدير الإسكان إلى أن الحجز متاح للجميع، مشيرا انه لا يشترط الاقامة لافتا انه الوحدات المطروحة، لجميع أبناء المحافظة، وكافة محافظات مصر.

وأضاف، عبدالعزيز، أن الوحدات تقع في أماكن متميزة بعضها يقع على البحر شمال الأحياء والآخر في منطقة ابو عشرة جنوبا، لافتا، أن مساحة الوحدة من ١١٥ متر إلى ١٢٠ متر كاملة التشطيب بالأسانسير.

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