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ديني

كثرت الفتن من حولنا.. أمين الفتوى يطالب بالدعاء لمصر في ليلة الجمعة

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:54 م
حدثت الفتن من حولنا..
حدثت الفتن من حولنا.. أمين الفتوى يطالب بالدعاء لمصر ليلة ال
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محمود ضاحي
طالب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بالدعاء لمصر خاصة فى ليلة الجمعة والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، وقراءة سورة الكهف.

وقال وسام خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: يجب أن ندعو الله جميعا أن ينصر بلدنا ووطننا على الأعداء والأدعياء، فمصر كنانة الله فى أرضه.
 
وأضاف: حدثت الفتن من حولنا وتفرقت الجيوش وضعفت وبقيت مصر أبية أمام كل التحديات، والله الذى نصرنا فى 30 يونيو بشعب مصر وشعبها كله جيش سيحمينا من الأخطار التى يريدها الكائدون.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلًا:"والله لينصرن الله أرض الكنانة وكل من أراد بها خيرا فستبقى مصر بأمنها العسكري والفكرى، فهى أرض الإسلام الوسطى وهى الجبل الذى تحطمت عليه الأفكار المتطرفة.

دشنت دار الإفتاء المصرية، حملة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، لدعم مصر في كل ما يصدر عنها من قرارات، وتحمل الحملة اسم "أدعم الدولة المصرية".

وناشدت دار الإفتاء المصرية، متابعيها وجميع المصريين بالمشاركة في الحملة ، من خلال تغيير الصورة الشخصية بإطار الحملة الذي يحمل اسم "ادعم الدولة المصرية".

ونشرت صفحة دار الإفتاء على فيس بوك: شارك في حملة دار الإفتاء المصرية لدعم مصر.. غير صورة بروفايلك .. ادخل على الرابط واختار (جرب الآن - try it).

للمشاركة في الحملة وتغيير الصورة الشخصية اضغط هنا
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