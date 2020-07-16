نهاية المباراة .. 1-1 نتيجة الإسماعيلي وأسوان وديا استعدادا لاستئناف الدوري

انتهت مباراة الإسماعيلي وأسوان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الخميس علي ملعب ستاد الإسماعيلية، في أولى مباريات الفريقين وديًا استعدادًا لااستئناف بطولة الدوري العام يوم 6 أغسطس المقبل.









أحرز هدف الإسماعيلي محمد هاشم مدافع الفريق في الدقيقة 45 من الشوط الأول، فيما نجح محمد مرسي لاعب فريق أسوان في التعادل بالدقيقة 75 من عمر المباراة.









بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-





محمد مجدى حارس مرمى

خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – أحمد أيمن

الوسط .. عماد حمدى – محمد مخلوف

أمامهم .. محمد صادق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى

الهجوم .. حازم مرسى









وكان التشكيل الذي خاض الإسماعيلي الشوط الثانى كلا من

محمد فوزى حارس مرمى ، مصطفى فارس ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم فى الدفاع ، مدحت فقوسة ، محمد الضرف ، محمد بيومى ، عمر الوحش فى الوسط ، وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى فى الهجوم.









وتعد مباراة أسوان هي الأولي للإسماعيلي، حيث اتفق الجهاز الإداري للنادي الإسماعيلي على لقاء إف سي مصر يوم ٢١ يوليو الجاري ويليه مواجهة فريق مصر للمقاصة يوم ٢٦ يوليو.







