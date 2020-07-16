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رياضة

غدا.. الاسماعيلي يخوض تدريباته على فترتين بعد تعادل أسوان وديًا

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:50 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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نانسي القاضي
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة الفرنسي ديدييه جوميز، منح لاعبيه راحة سلبية غدًا الجمعة وذلك عقب مواجهة فريق أسوان في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب ستاد الإسماعيلية.



ويستأنف الفريق تدريباته غدًا علي فترتين، الفترة الأولي في الثامنة والنصف صباحًا، والفترة الثانية في الخامسة والنصف مساءًا، صمن  إستعدادات الفريق لعودة مسابقة الدوري العام المقرر له 


من جانبه أكد المدير الفني للإسماعيلي، إنه سعيد بتجربة مواجهة فريقه أمام أسوان وديًا اليوم.

وأضاف  "جوميز"، إنه قام بتوصية لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن الاسماعيلي سيواجه إف سي مصر يوم ٢١ يوليو الجاري ثم فريق مصر المقاصة يوم ٢٦ وديا إستعدادًا لعودة المسابقات المحلية.
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