فى مباراة ودية مثيرة .. المقاصة يتعادل إيجابيا مع بيراميدز 2/2

تعادل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مع فريق بيراميدز بنتيجة 2-2، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم بملعب استاد الدفاع الجوي، والذي جاء في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
وأنهى فريق المقاصة شوط المباراة الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما محمد كناريا وعمرو مرعي، وتمكن فريق بيراميدز من إدراك التعادل في الشوط الثاني.
بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من:
الحارس أحمد عادل وأحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي عمرو مرعي.
وخلال شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة ببعض التغييرات، بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال مشوار الفريق في الدوري.