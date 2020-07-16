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رياضة

فى مباراة ودية مثيرة .. المقاصة يتعادل إيجابيا مع بيراميدز 2/2

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:00 م
المقاصة وبيراميدز
المقاصة وبيراميدز
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عمرو الحلواني
تعادل فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مع فريق بيراميدز بنتيجة 2-2، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء اليوم بملعب استاد الدفاع الجوي، والذي جاء في إطار استعدادات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

وأنهى فريق المقاصة شوط المباراة الأول متقدما بهدفين نظيفين أحرزهما محمد كناريا وعمرو مرعي، وتمكن فريق بيراميدز من إدراك التعادل في الشوط الثاني.

بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من:
الحارس أحمد عادل وأحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي  عمرو مرعي.

وخلال شوط المباراة الثاني دفع إيهاب جلال المدير الفني لفريق المقاصة ببعض التغييرات، بهدف الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وإكسابهم حساسية المباريات تمهيدا لاستكمال مشوار الفريق في الدوري.

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