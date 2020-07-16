مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

ناشدت مصر للطيران العملاء المسافرين إلى مطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومطار بودابست بدولة المجر اعتبارًا من اليوم الموافق 16 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة إلى كل من أبو ظبي وبودابست حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة.









يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بكلا الدولتين لتقليل انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر.







