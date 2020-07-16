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أخبار البلد

مصر للطيران: إجراء اختبار PCR قبل السفر إلى أبوظبي وبودابست

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
ناشدت مصر للطيران العملاء المسافرين إلى مطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومطار بودابست بدولة المجر اعتبارًا من اليوم الموافق 16 يوليو 2020 وحتى إشعار آخر، ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المركزية المعتمدة في مصر قبل السفر من القاهرة إلى كل من أبو ظبي وبودابست حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة. 


يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة بكلا الدولتين لتقليل انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء التحديثات الواردة من مختلف الدول بشأن إجراءات السفر.


وناشدت مصر للطيران عملاءها الكرام المسافرين إلى أبو ظبي وبودابست ضرورة التواصل مع مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 لمراجعة حجوزاتهم.
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