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وزير الري الأسبق: إثيوبيا دولة كذابة وتقوم بمراوغات رخيصة في أزمة سد النهضة

الخميس 16/يوليه/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
وصف الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق تصريحات إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة، بأنها مراوغات رخيصة من قبل إثيوبيا وهناك بالفعل غلق جزئى لسد النهضة مما أدى إلى تخزين المياه، وهذا التخزين مستمر بشكل مخز.

وأكد نصر علام، فى مداخلة هاتفية، لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامى خالد العوامى، أن إثيوبيا دولة "كذابة"، ويجب أن يكون التعامل معها أشد من ذلك من قبل مصر.

وقال وزير الرى الأسبق: "وزارة الخارجية تعمل باحترافية فى الأزمة ولكن الحقيقة النظير ليس مهنيا ومراوغا فى سبيل تحقيق هدف معين بأى وسيلة من الوسائل".

وأوضح أنه يتمنى من وزارتي الخارجية والرى، ألا يتوقفان فى تعاملهما عند التصريح والنفى من قبل إثيوبيا، حيث إنه إذا كانت تصريحات السودان حقيقية بأن هناك نقص 90 مليون متر مكعب من المياه، فهذا يؤكد أن هناك قفلا جزئيا لسد النهضة.
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