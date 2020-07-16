AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

عداد كورونا فى مصر.. الصحة: 85771 مصابا.. و26691 شفاء.. و4120 وفيات.. تسجيل 928 إصابة جديدة اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 26691 وخروجهم من المستشفيات 
الصحة: تسجيل 928 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 53 حالة وفاة

عداد كورونا.. الصحة: 85771 مصابا.. و26691 حالة شفاء.. 4120 وفيات



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 556 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 928 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 85771 حالة من ضمنهم 26691 حالة تم شفاؤها، و 4120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 1485 إصابة جديدة بالفيروس و86 حالة وفاة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 19288 وخروجهم من المستشفيات

الصحة: 1218 إصابة جديدة بفيروس كورونا و63 وفاة.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 20726

الصحة: شفاء 11 حالة من فيروس كورونا فى بني سويف

الصحة: الإصابات تخطت 78 ألفا والوفيات 3564.. وارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 22241 وخروجهم من المستشفيات

عداد كورونا.. الصحة: 83001 مصاب.. وشفاء 24975.. و3935 حالة وفاة

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. زوج سلاف فواخرجي يرد على منتقدي زوجته.. فيفي عبده توجه رسالة لـ عبد الرحمن أبو زهرة: متكتأبش

بعد التعادل مع إيفرتون.. موقف استون فيلا فريق تريزيجيه والمحمدي من الهبوط بالدوري الإنجليزي

أول طلب لـ حمزة المثلوثي من كارتيرون فى الزمالك

الرقابة الإدارية: سقوط مسئولين بالتعليم في القليوبية برشوة ١.٤ مليون جنيه

صلاة عيد الأضحى 2020.. مواقيتها في محافظات ومدن الجمهورية

3 لاعبين كانوا عمود زيدان الفقري من أجل حسم لقب ريال مدريد الدوري الإسباني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياضية ملهمة.. طفلة ولدت بدون ساقين تحقق حلمها في أن تصبح لاعبة جمباز

في أوج ثقتها وقوتها.. خبيرة لغة جسد تحلل شخصية ميجان ماركل في أحدث ظهور لها

10 صور من فيلم صاحب المقام قبل طرحه في العيد