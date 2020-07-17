حبس صاحب ثلاجة لحيازته 5 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس صاحب ثلاجة لحوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارتها دون ترخيص، وحيازة أكثر من 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك بالتجمع الأول.





وكانت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكنت من ضبط (صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" .





وتبين حيازه المتهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعُثر بداخل الثلاجة على (5,128 طن "لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى – كبدة - قلب") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وبمواجهته اعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



