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فن

فستان ألوان.. هبة نور تتألق في إطلالة كلاسيكية ساحرة.. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:45 ص
هبة نور
هبة نور
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محمد بدران
شاركت النجمة السورية هبة نور متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بجلسة تصويرية جديدة".

تألقت هبة نور بفستان ألوان، ورفعت شعرها البنى للخلف على كتفيها بطريقة ناعمة، نالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية وضعت هبة نور ميك أب بسيط وماسكرا وروج من درجات البينك وكانت إطلالة جذابة ومثيرة.

وعلقت هبة نور قائلة " مساكم سعادة ورواق 😍 بالنسبة الي الصيف جنة بحب البحر والشمس وحتى الجبل بس مايكون في برد 🤣.... يعني باختصار بفضل فصل الصيف عن الشتاء برغم جماله ورومانسيته .. وانتو شو 🥰🙈 "

يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".

وشارك في الجزء الثاني من "الحرملك" كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

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