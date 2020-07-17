AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

377 مليون جنيه مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 12:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 206.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 377.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات. 

خسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 21.9 مليار جنيه مسجلًا ب مستوى 574.9 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.66% مقارنة بـ596.8 مليار جنيه بداية الأسبوع.


بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2468 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية.

استحوذت الأسهم على 83.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 16.62% خلال الأسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7.9 مليون جنيه مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة خلال أسبوع

6.8 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

7.3 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

المصريون يستحوذون على 66% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

البورصة تربح 6.3 مليار جنيه في أسبوع

رأس المال السوقي للبورصة يتراجع 3% الأسبوع المنقضي

ترشيحاتنا

حقيقة خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية بسبب كورونا

أزمة ودية الإسماعيلي وأسوان.. مصدر يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن السندبيسي

رحل الأساطير وبقى ليونيل.. عبقرية ميسي وحدها لا تكفى لمنافسة برشلونة على الألقاب

أخر كلام.. الإمارات: 20 يوليو موعد الانطلاق للمريخ

مستحيل تطبيقه.. فهيم عمر عن مقترح جوزيه مورينيو: يلائم حكام أوروبا ويثير أزمة فى مصر

حدث ليلا .. الحكم بحبس محمد رمضان.. طائرات تركية تقصف خطوط إمدادات المياه لغرب ليبيا.. وزلزال بقوة 6.9 درجة في غينيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أصفر.. ديالا مكي تتألق في إطلالة جديدة لها

بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور

كلاسيكي وكاجوال.. 10 صور تبرز شياكة عمرو دياب