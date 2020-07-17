377 مليون جنيه مبيعات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

سجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 206.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 377.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





خسر رأس المال السوقي للاسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 21.9 مليار جنيه مسجلًا ب مستوى 574.9 مليار جنيه بنسبة تراجع 3.66% مقارنة بـ596.8 مليار جنيه بداية الأسبوع.









بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نحو 7.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2468 مليون ورقة منفذة على 217 ألف عملية.



