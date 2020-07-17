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فن

بالأبيض.. إطلالة جذابة لـ نيللي مقدسي عبر إنستجرام .. شاهد

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:10 ص
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها بأحدث جلسة تصوير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نيللي مقدسي بإطلالة جريئة ترتدى "توب" باللون الابيض مكشوف البطن والكتفين والظهر وتسريحة شعر أنيقة، نالت إعجاب متابعيها، وعلقت قائلة: "بحبك يا لبنان 🇱🇧 بمناخك وجمال طبيعتك من شمالك لجنوبك وبتضلك احلى بلد ❤️"

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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