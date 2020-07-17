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صباح البلد يبرز. كاني ويست يترشح للرئاسة الأمريكية رسميا.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:03 ص
كاني ويست
كاني ويست
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محمود محسن
أبرز برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد الخبر الذي جاء على موقع صدى البلد الإخباري بعنون "رسميا .. كاني ويست يترشح للرئاسة الأمريكية".

وجاء محتوى الخبر : 

يواصل مغني الراب الامريكي كاني ويست ملاحقة حلمه بالترشح للانتخابات الرئاسية الامريكية 2020، حيث دفع مبلغا يقدر بـ 35 ألف دولار أمريكي من أجل تسجيل اسمه في صندوق اقتراع. 

ووضع كاني ويست اسمه في قائمة أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية في ولاية أوكلاهوما كـ مرشح مستقل ، والتي تعد اول ولاية يتم تسجيل فيه اسم كاني ويست رسميا.


ووفقا لقانون الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أصبح مسموحا لكاني ويست الترشح للرئاسة في عدد من الولايات الامريكية 

وأثار مغني الراب الأمريكي كاني ويست حالة من الجدل بعد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية ٢٠٢٠ ، منذ بضعة أيام من خلال تغريدة.

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