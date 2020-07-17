أصبح مكروها من الجميع.. الشهاوي: نهاية أردوغان ستكون في سرت والجفرة

قال العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، إن سياسات أردوغان العدائية أصبحت واضحة للعيان وعلى كافة الأصعدة وليست على الصعيد الداخلي فقط بل على الصعيد الخارجى مما تسبب في غضب شعوب العالم الذي يدين عنجهية وأرعنة الإرهابي أردوغان الذي يظن أنه قادر على صنع كل شيء.





وأكد الشهاوي في بيان له، أن امتداد الغضب والرفض وصل للعديد من شعوب العالم التى باتت ترى أن أردوغان يسعى لإبادة البشرية من خلال إشعال حروب والإرهاب والدم والفوضى.



