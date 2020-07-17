أصبح مكروها من الجميع.. الشهاوي: نهاية أردوغان ستكون في سرت والجفرة

قال العقيد وائل الشهاوي المحلل السياسي والأمني، إن سياسات أردوغان العدائية أصبحت واضحة للعيان وعلى كافة الأصعدة وليست على الصعيد الداخلي فقط بل على الصعيد الخارجى مما تسبب في غضب شعوب العالم الذي يدين عنجهية وأرعنة الإرهابي أردوغان الذي يظن أنه قادر على صنع كل شيء.
وأكد الشهاوي في بيان له، أن امتداد الغضب والرفض وصل للعديد من شعوب العالم التى باتت ترى أن أردوغان يسعى لإبادة البشرية من خلال إشعال حروب والإرهاب والدم والفوضى.
وأضاف أن إصرار أردوغان على الإقتراب من سرت والجفرة يجعله يقترب من نهايته الحقيقية، فأردوغان من الواضح يريد التعجيل وبأقصى سرعة بنهايته فهو مصمم على فتح كل الجبهات ضده، جبهة شرق المتوسط والاتحاد الأوروبي وأمريكا والتي وقعت ولأول مرة منذ نهاية الثمانينات إتفاقية عسكرية مع قبرص، مما يؤكد على أن الولايات المتحدة رفعت يدها عنه في ظل إصراره على السلاح الروسي.