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أخبار البلد

بخلاف رحلات استثنائية للسعودية.. مصر للطيران تسير 27 رحلة دولية منتظمة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:13 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم الجمعة، والذي يشمل 27 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، الجمعة، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " لندن - باريس - لارناكا - أثينا - ميلانو - نيويورك - جنيف - روما - فرانكفورت - اسطنبول - أمستردام - كوبنهاجن - موسكو - برلين - جوبا - ميونخ - دبي - البحرين - الشارقة - بيروت - بودابيست و رحلتين جويتين إلي ابو ظبي و الكويت ومسقط"، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي دبي وأبوظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدن الإماراتية.

وأشارت الشركة الوطنية، إلى استمرار رحلاتها الاستثنائية إلى مدن المملكة العربية السعودية، بكل من جدة والدمام والرياض، وذلك لنقل ما يقرب من 2500 راكب هناك.

وتستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران، رحلاتها الجوية من القاهرة إلى كل من الخرطوم واسطنبول ونيروبي وأنجمينا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، بعد قرار فتح الطيران من وإلى المطارات المصرية في أول يوليو الجاري.

وتبدأ الشركة رحلاتها إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من الأحد الموافق 19 يوليو الجاري، وإلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

وإلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.

جدير بالذكر أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.
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