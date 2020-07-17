بالأسماء.. 23 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط





وصل عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط حتى نهاية اليوم الجمعة، إلى 23 مرشحا تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسيوط.









وتقدم اليوم الجمعة للجنة كل من ممدوح يوسف فرغلي "ثان أسيوط" ومحمد أحمد فرغلي الصحفي عضو مجلس شعب الأسبق.









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وكانت اللجنة تقدم لها على المقاعد الفردية منذ فتح باب الترشح 4 من حزب مستقبل وطن وهم محمد عبد المنعم زين وشهرته حماده قرشي عضو شورى سابق ومجدي عبد الرحيم سليم وشهرته مجدي سليم سكرتير عام محافظة أسيوط الأسبق وعصام الدين عبدالغني بركات ومصطفى محمود إبراهيم عبدالمحيد والشهر الكحيلي ويشغل أمين قطاع الأعمال بالحزب









كما تقدم فردي مستقبل كل من : الدكتور علي سيد محمود عبدالجليل الاستاذ بكلية التربية بجامعة أسيوط " ابنوب و عادل محمد حجازي "ابوتيج" واللواء علي لافي علي حسن " الفتح " واحمد خليفة عبدالله دياب " ساحل سليم وهشام يوسف فهمي " ابوتيج " ورمضان سيد محروس " القوصية واحمد سيد علي سيد "ثان أسيوط " و " صلاح خليل توني خليل " ثان " ومحمد فرغلي محمد " مركز الغنايم وعز حمزه على يونس. قرية النخيلة أبوتيج ومحمد سيد سليمان مركز منقباد والدكتور ناصف شاكر عميد كلية الآداب الأسبق وحامد فوزي سعد سيد قرية منقباد مركز أسيوط وطه حامد حسن أحمد مركز منفلوط وايهاب حلمي رزق الله عوض " ثان أسيوط " و امراة واحدة وهي " عصمت جلال عبد الحفيظ درويش " مركز ابوتيج ".



