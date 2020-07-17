AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالأسماء.. 23 مرشحا لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:51 م
23 مرشحا يتقدمون
23 مرشحا يتقدمون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط
Advertisements
إيهاب عمر

وصل عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط حتى نهاية اليوم الجمعة، إلى 23 مرشحا تقدموا بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسيوط.


وتقدم اليوم الجمعة للجنة كل من ممدوح يوسف فرغلي "ثان أسيوط" ومحمد أحمد فرغلي الصحفي عضو مجلس شعب الأسبق.


اقرأ أيضا :


وكانت اللجنة تقدم لها على المقاعد الفردية منذ فتح باب الترشح  4 من حزب مستقبل وطن وهم محمد عبد المنعم زين وشهرته حماده قرشي عضو شورى سابق ومجدي عبد الرحيم سليم وشهرته مجدي سليم سكرتير عام محافظة أسيوط الأسبق وعصام الدين عبدالغني بركات ومصطفى محمود إبراهيم عبدالمحيد والشهر الكحيلي ويشغل أمين قطاع الأعمال بالحزب


كما تقدم فردي مستقبل كل من : الدكتور علي سيد محمود عبدالجليل الاستاذ بكلية التربية بجامعة أسيوط " ابنوب  و عادل محمد حجازي "ابوتيج" واللواء علي لافي علي حسن " الفتح " واحمد خليفة عبدالله دياب "  ساحل سليم  وهشام يوسف فهمي " ابوتيج " ورمضان سيد محروس " القوصية واحمد سيد علي سيد "ثان أسيوط " و " صلاح خليل توني خليل " ثان " ومحمد فرغلي محمد " مركز الغنايم وعز حمزه على يونس. قرية النخيلة أبوتيج ومحمد سيد سليمان مركز منقباد والدكتور ناصف شاكر عميد كلية الآداب الأسبق وحامد فوزي سعد سيد  قرية منقباد مركز أسيوط  وطه حامد  حسن  أحمد مركز منفلوط  وايهاب حلمي رزق الله عوض " ثان أسيوط " و امراة واحدة وهي " عصمت جلال عبد الحفيظ درويش " مركز ابوتيج  ".

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري

وادي دجلة يكشف حقيقة ضم الأسطورة الغانية أسامواه جيان

بعد حكم حبس محمد رمضان.. أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر

الرئيس التونسي يطلب من الأحزاب وكتل البرلمان تقديم مرشحيها لخلافة الفخفاخ

محافظة القاهرة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. اعرف الاسعار الجديدة

بقنابل حارقة.. الأمن الروسى يحبط هجوما إرهابيا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة نادرة .. كورونا يصيب مريضا بالشلل بسبب مهاجمة الأعصاب

والده يصارع الموت بالعناية المركزة.. تهور شاب يتسبب في إصابة عائلته بالكامل بـ كورونا

بعد تأجيل زفافها بسبب كورونا.. تفاصيل زواج الأميرة بياتريس حفيدة ملكة بريطانيا في حفل سري