إعلان نتيجة المقالات البحثية لبرامج اللغة الانجليزية في زراعة عين شمس

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحات لـ" صدي البلد" أنه تم إنشاء منصة خاصة لاستقبال شكاوي وتظلمات الطلاب الذين ظهرت نتيجتهم، حيث يمكن للطالب المتظلم استيفاء بياناته، منوها إلى ان المنصة خاصة بالطلاب الذين قدموا مقالات بحثية فقط ويراعى الطالب ان يتم تسجيل كل مادة بشكلل منفصل، موضحا ان التسجيل لا يتطلب بريد الكترونى.

وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحات لـ" صدي البلد" أنه تم إنشاء منصة خاصة لاستقبال شكاوي وتظلمات الطلاب الذين ظهرت نتيجتهم، حيث يمكن للطالب المتظلم استيفاء بياناته، منوها إلى ان المنصة خاصة بالطلاب الذين قدموا مقالات بحثية فقط ويراعى الطالب ان يتم تسجيل كل مادة بشكلل منفصل، موضحا ان التسجيل لا يتطلب بريد الكترونى.

وأشار الدكتور احمد جلال إلى أنه خلال سير عملية تسليم الأبحاث إلكترونيا لطلاب فرق النقل لم تظهر أي صعوبات وتمت العملية بكل سهولة وكان يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت لذلك تم مد فترة رفع المقالات البحثية لمدة 48 ساعة لمساعدة الطلاب الذي لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم في الموعد المحدد لضمان رفع الطلاب أبحاثهم.



