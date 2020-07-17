وكيل دينية البرلمان: مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء يحظى بتأييد كبير

قال اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قرار استقلالية دار الإفتاء المصرية ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل، وتبعيتها للوزارة من الناحية السياسية فقط؛ سيتم تحويله لمشروع قانون في جلسة الأحد.









وأضاف الجندي أن مشروع قانون دار الإفتاء تتمثل فلسفته في إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) واختيار أمناء الفتوى.









وأوضح الجندي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن تبعتية دار الإفتاء لوزارة العدل تبعية كاملة إدارية وسياسية ، وفيما يخص القانون الجديد سيكون هناك قانون باستقلال دار الإفتاء فيما عدا التبعية السياسية لكن إداريا والترقيات وإدارة شئون دار الإفتاء سيكون لفضيلة المفتي أو من ينوب عنه.









وأشار إلى أن هناك تأييدا كبيرا للقانون في البرلمان، مشيرا إلى أن اختيار فضيلة المفتي يكون من خلال ترشيح ثلاثة من هيئة كبار العلماء واختيار واحد منهم موضحا أن هذا الأمر دستوري.







