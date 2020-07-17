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ديني

لم يمس مكانة الأزهر.. أسامة العبد يعلق على مشروع قانون دار الإفتاء

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:37 م
الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد
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محمد شحتة
علق الدكتور أسامة العبد، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، الذي سيناقش في البرلمان الأحد المقبل.

وقال العبد، لصدى البلد، إن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية يختص بالشأن الداخلي للدار فقط، منوها أن رسالة دار الإفتاء أصبحت عالمية ولم تقتصر على مصر فقط.

وأشار إلى أن المشروع، لم يمس مكانة الأزهر وهيمنته على المؤسسات الدينية في مصر، مشددا على أن الأزهر له الهيمنة على وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وسيظل هو على رأس المؤسسات الدينية في مصر.

وكشف عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء أعطى له حقوق لم تكن موجودة له من قبل، رافضا الإفصاح عنها في الوقت الحالي قبل مناقشة المشروع أمام مجلس النواب.

وأوضح، أن اللجنة قامت بصياغة مشروع القانون المعروض بالتوافق مع ممثلى الحكومة المعنيين (العدل، والمالية، ومصلحة الضرائب، والتخطيط).  

وكشف العبد، عن تحفظ أمين عام مجمع البحوث الإسلامية (ممثلًا عن مشيخة الأزهر الشريف) على بعض مواد مشروع القانون أثناء حضوره مناقشات مشروع القانون.
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