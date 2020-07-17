محلل استراتيجي: مصر تدعم الجيش الليبي والقبائل الليبية ولم تتدخل بشكل فعلي على الأرض

كشف المحلل الاستراتيجي محمد عزب العرب، عن أن الهدف من الدعم الذي تقدمه مصر إلى ليبيا هو تحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية، لافتا إلى أنها لا يوجد أي مطامع أخرى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت، الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه هناك روابط قوية وكبيرة وتاريخية بين الشعبين المصري والليبي، مشيرا أن الجسد الشرعي الوحيد المنتخب في ليبيا، طلب من مصر التدخل لوضع حد للغزاة الأتراك وميليشياتهم في الأراضي الليبية.





وتابع أن مصر حتى الآن تدعم الجيش الوطني الليبي والقبائل الليبية، ولكنها لم تتدخل بشكل فعلي في أرض المعركة، بعكس ما يفعله الأتراك ورئيسهم رجب طيب أردوغان، الذي أرسل قوات تركية بالفعل بجانب إرسال ميليشيات مسلحة إلى ليبيا قتال الجيش الليبي والتعدي على الشعب الليبي ويهدد أمن ليبيا، موضحا أن تركيا فهي تسعى للاستيلاء على ثروات ومقدرات الشعب الليبي.





وأكمل المحلل الاستراتيجي محمد عزب العرب، أنه إذا كان هناك من يدعم تركيا من القوى الخارجية العظمى، فستجد أن ذلك سيظهر في المستقبل.