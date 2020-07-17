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ديني

وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان: مشروع قانون بيت الزكاة يهدف لتنمية أمواله في أعمال الخير

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:26 م
مشروع قانون بيت الزكاة
مشروع قانون بيت الزكاة يهدف لتنمية أمواله في أعمال الخير
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محمود ضاحي

رحب اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، بمشروع قانون إعفاء بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف من ضريبة القيمة المضافة والذي سيناقش الأحد المقبل بمجلس النواب.


وقال الجندي في تصريحات لـ صدى  البلد:  الدستور أولى اهتمامًا بالتكافل والتضامن الاجتماعى وصولًا لحياة كريمة للمواطن، ونصت المادة (8) منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.


وأضاف: بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى خاضعًا لإشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر المُنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014 وهو يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعًا وإلى تنمية أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية وصرفها فى أعمال الخير، وتتكون موارده من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.


وأكد أنه فى هذا الإطار حرص مشروع القانون المعروض على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التى توخاها ومن ثم فقد رُئى تمتع البيت بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والتي لا يجوز الإعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة وذلك على النحو الذى استلزمه المشرع بنص المادة (29) من القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

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