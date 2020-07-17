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رغم مماطلة إثيوبيا.. خبير الموارد المائية: الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل.. فيديو

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:16 م
مفاوضات سد النهضة
مفاوضات سد النهضة
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اسراء صبري
قال خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا، إن مصر كانت مرنة فيما يخص مفاوضاتها مع الجانب الإثيوبي وأيضا السودان، ولذلك يجب أن تكون إثيوبيا على قدر كاف من المرونة وليس التعنت.

وأضاف "أبو زيد" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" أن من الناحية الفنية والقانونية الوصول إلى حل في مفاوضات سد النهضة سهل، ولكن إثيوبيا مازالت مستمرة في التعنت والمماطلة.

وفيما يخص ملء السد، أوضح أن ملء السد في هذا التوقيت مع وجود فيضانات سيتسبب في تجمع المياه خلف السد، وذلك نتيجة زيادة نسبة المياه القادمة وقلة المياه المنصرفة من السد.

وشدد على أن فى حالة عدم وجود اتفاق فيما يخص قواعد تصريف المياه من السد وخاصة في سنوات الجفاف، سيترتب على ذلك حدوث مشاكل مائية لمصر والسودان.

الخلل الرئيسي في سد النهضة الإثيوبي خاص بقواعد البناء، مفيدًا بأن أي خلل في تصريف المياه أو حدوث انهيار لأي سبب سوف يضر بشكل كبير بالسودان.

وأشار إلى أن الثروة الحيوانية الموجودة في إثيوبيا تستهلك كمية من المياه أكبر من حصة مصر والسودان مجتمعين.
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