خبير: إثيوبيا تعتمد على التسويف والمماطلة بشأن سد النهضة

قال اللواء محمد عبد الواحد خبير الشئون الأفريقية، إن إثيوبيا تعتمد على خطة تسويف ومماطلة فى مفاوضات سد النهضة منذ بدايتها، معقبا لا أتوقع أى ايجابيات من قبل أديس أبابا".





وقال عبد الواحد خلال مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، يجب تسجيل السلوك الأثيوبى الأخير، الذى أفاد بأنه بدأ عمليات ملء سد النهضة، ثم تراجع ونفى ذلك، ومن ثم العمل على تصعيده دبلوماسيا وسياسيا أمام الرأى العام العالمى.





وأوضح محمد عبد الواحد،أنه إذا فشلت مفاوضات سد النهضة تحت الإشراف الأفريقى،سيتم اللجوء لمجلس الأمن الدولى مرة أخرى، والذى أمامه 3 سيناريوهات وهى ، إصدار بيان يمنع من خلاله إثيوبيا من الملء الأحادي لسد النهضة.





وتابع: إصدار قرار طبقا للفصل السادس ويكون عبارة عن توصية وليست عقوبات،أو عقوبات طبقا للفصل السابع، أو إحالة الموضوع لمحكمة العدل الدولية.