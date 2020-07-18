بالتعاون مع Cisco.. إدارة الوافدين تنظم ورشا لتدريب طلابها أونلاين

أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال فيديو توضيحي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إمكانية التقديم للورش التي تقدمها الإدارة بالتعاون مع شركة Cisco معلقة: "لو مهتم تعرف أكثر عن أمن المعلومات لشغلك cisco ومبادرة ادرس في مصر بتقدم لك المنح المجانية أونلاين".
وأضافت إدارة الوافدين: "كل ما عليك فعله ملء الاستمارة https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9".
وكانت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن تقديم عدد من البرامج من خلال مبادرة "ادرس في مصر"، بالمشاركة مع شركة Cisco، حيث تقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات.
وقالت الوزارة، خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هدفنا دائما هو تقدمك في مجالك العلمي والعملي عشان كده هنقدم لك دايما منح وكورسات تساعدك توصل لهدفك".
وأضافت: "مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco بتقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات".
وأوضحت أن البرامج المقدمة:
Introduction to Cybersecurity certificate
Cyber Security Essential Certificate
Technology Security Literacy Certificate
وأشارت إلى أن "كل البرامج ستقدم بنظام التعلم عن بعد، ولا يشترط مستوى معينا، فمن الممكن لأي شخص أن يبدأ في مجال أمن المعلومات بدون سابق معرفة يبدأ معنا".
ويمكن التسجيل في الكورس المجاني من خلال هذا الرابط: https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9
كما يبدأ أول كورس في 19\7\2020، وللاستفسار أرسل رسالة على الصفحة الرسمية لمبادرة "ادرس في مصر".