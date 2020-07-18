بالتعاون مع Cisco.. إدارة الوافدين تنظم ورشا لتدريب طلابها أونلاين

أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال فيديو توضيحي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إمكانية التقديم للورش التي تقدمها الإدارة بالتعاون مع شركة Cisco معلقة: "لو مهتم تعرف أكثر عن أمن المعلومات لشغلك cisco ومبادرة ادرس في مصر بتقدم لك المنح المجانية أونلاين".









وأضافت إدارة الوافدين: "كل ما عليك فعله ملء الاستمارة https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9".









وكانت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن تقديم عدد من البرامج من خلال مبادرة "ادرس في مصر"، بالمشاركة مع شركة Cisco، حيث تقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات.









وقالت الوزارة، خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هدفنا دائما هو تقدمك في مجالك العلمي والعملي عشان كده هنقدم لك دايما منح وكورسات تساعدك توصل لهدفك".









وأضافت: "مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco بتقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات".









وأوضحت أن البرامج المقدمة:





Introduction to Cybersecurity certificate





Cyber Security Essential Certificate





Technology Security Literacy Certificate









وأشارت إلى أن "كل البرامج ستقدم بنظام التعلم عن بعد، ولا يشترط مستوى معينا، فمن الممكن لأي شخص أن يبدأ في مجال أمن المعلومات بدون سابق معرفة يبدأ معنا".









ويمكن التسجيل في الكورس المجاني من خلال هذا الرابط: https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9









كما يبدأ أول كورس في 19\7\2020، وللاستفسار أرسل رسالة على الصفحة الرسمية لمبادرة "ادرس في مصر".



