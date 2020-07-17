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محمد محسن يكشف سر غناء النشيد الوطني في هذا التوقيت

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:49 م
محمد محسن
محمد محسن
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عبد الخالق صلاح
أكد الفنان محمد محسن، أن السبب الرئيسي في إعادة غناء النشيد الوطني هو أنه يحب التراث؛ موضحا أنه سبق وأن غنى عدد من أغاني التراث منها هويت لسيد درويش

وأضاف محسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، تقديم هبة جلال، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية: "بحب أعيد أغاني التراث لأن التراث بتاعنا عظيم، وعملت أنا هويت لسيد درويش، وصدى أغنية اسلمي يا مصر دفعني لتصوير فيديو لها، والأغنية اتعملت ببساطة ووصلت للناس".

وأوضح محسن أن أغنية اسلمي يا مصر لها تاريخ طويل واختاره الناس وأحبوه وحفظوه، كما أن نشيد بلادي بلادي كان خطبة من خطب مصطفى كامل من كلمات سيد درويش.

ونشر المطرب محمد محسن أحدث أغانيه مؤخرًا وهي "اسلمي يا مصر" والذى أعاد بها توزيع النشيد المصري السابق الذى عرف بهذا الاسم وكان النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.
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