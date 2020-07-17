بسبب برنامج جديد.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق، النار على قناة النادي الأهلي بعد الأنباء المتداولة بشأن برنامج جديد مقرر تقديمه على القناة عقب الانتهاء من تطويرها.
ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي "فيس بوك " قائلا: "لو فعلا قناة الاهلي هتعمل برنامج بعد التطوير اسمه ٦ واحد يبقي ده شغل عيال صغيرة".
وتابع: " لا تتكلموا عن الفتنة وبكرة قناة الزمالك تعمل برنامج ٦ صفر".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم 6 أغسطس موعدا لاستئناف مسابقة الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من أربعة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا .