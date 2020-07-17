بسبب برنامج جديد.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن يوم 6 أغسطس موعدا لاستئناف مسابقة الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من أربعة أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا .