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رياضة

اللاعب يرحب بالانتقال.. بيراميدز يصدم الأهلي فى رحيل نجمه

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:06 م
بيراميدز والاهلي
بيراميدز والاهلي
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حسن العمدة
أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

ويسعي النادي الأهلي فى إنهاء ضم إيريك تراوري نجم وسط فريق بيراميدز بعد الظهور الرائع منذ إنضمامه للفريق من الموسم الماضي .

وعلم صدي البلد ، ان النادي الأهلي دخل فى مفاوضات قوية مع إدارة نادي بيراميدز لضم إيريك تراوري فى الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق .


ورحب إيريك تراوري بالانتقال إلى النادي الأهلي ولكن إدارة نادي بيراميدز رفضت رحيل اللاعب فى الوقت الحالي؛ بعد تأهل الفريق الي دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وأكد نادي بيراميدز أنه سيدرس العرض بعد انتهاء الموسم؛ لحاجه الفريق إلى اللاعب، خاصة فى الكونفدرالية .
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