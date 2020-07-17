اللاعب يرحب بالانتقال.. بيراميدز يصدم الأهلي فى رحيل نجمه

ويسعي النادي الأهلي فى إنهاء ضم إيريك تراوري نجم وسط فريق بيراميدز بعد الظهور الرائع منذ إنضمامه للفريق من الموسم الماضي .
وعلم صدي البلد ، ان النادي الأهلي دخل فى مفاوضات قوية مع إدارة نادي بيراميدز لضم إيريك تراوري فى الميركاتو الصيفي القادم لتدعيم صفوف الفريق .
ورحب إيريك تراوري بالانتقال إلى النادي الأهلي ولكن إدارة نادي بيراميدز رفضت رحيل اللاعب فى الوقت الحالي؛ بعد تأهل الفريق الي دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية .
وأكد نادي بيراميدز أنه سيدرس العرض بعد انتهاء الموسم؛ لحاجه الفريق إلى اللاعب، خاصة فى الكونفدرالية .