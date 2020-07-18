فاروق جعفر: أفريقيا أهم من الدوري للأهلي والزمالك.. وأرفض الفتنة بين القطبين

أكد فاروق جعفر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شخصية جميلة ومحترمة ولا يدخل فى مشكلات مع أحد، ولكن يعيبه أنه يستمع للبعض ممن يحيطونه والذين يقومون بإيصال معلومات خاطئة له.





وأضاف جعفر في تصريحاته لقناة الزمالك الفضائية، لا بد من إنهاء الفتنة الحالية بين الزمالك والأهلي لأن الوقت غير مناسب، ومصلحة البلد أهم.



