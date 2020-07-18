فاروق جعفر: أفريقيا أهم من الدوري للأهلي والزمالك.. وأرفض الفتنة بين القطبين

أكد فاروق جعفر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شخصية جميلة ومحترمة ولا يدخل فى مشكلات مع أحد، ولكن يعيبه أنه يستمع للبعض ممن يحيطونه والذين يقومون بإيصال معلومات خاطئة له.
وأضاف جعفر في تصريحاته لقناة الزمالك الفضائية، لا بد من إنهاء الفتنة الحالية بين الزمالك والأهلي لأن الوقت غير مناسب، ومصلحة البلد أهم.
وفى سياق آخر أضاف فاروق جعفر: "نحن مع قرار الدولة بعودة النشاط، وعندما كنا نطالب بإلغاء المسابقة في وقت ما كان لأسباب منها غياب المحترفين وانتشار فيروس كورونا بأعداد كبيرة".
وأردف جعفر، دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية أهم للزمالك والأهلي من الدوري المصري، خاصة وأن الفريقان وصلا لنصف نهائي البطولة الأفريقية.
وأشار جعفر، إلى أنه لا بد من الإعداد الجيد لنصف نهائي البطولة من أجل حصد اللقب، وذلك بالتركيز الكبير، وتوفير طائرة خاصة للفريق الأبيض لتسهيل مهام السفر عليهم.
وأوضح جعفر، أتمنى نهائي أفريقيا أن يجمع بين الزمالك والأهلي على حساب فريقي الرجاء والوداد المغربي.