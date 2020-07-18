أرسنال في مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يواجه فريق آرسنال منافسه مانشستر سيتي اليوم على ملعب ويمبلي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.





ويدخل فريق أرسنال المباراة بطموح عال بعد الفوز على ليفربول حامل اللقب الجولة الماضية بالدورى الممتاز الإنجليزي كما يحاول ارتيتا المدير الفني تحقيق أول ألقابه مع الفريق في موسمه الأول.





على جانب آخر يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة بطموحات عالية بعد رفع إيقاف المشاركة في البطولات الأوروبية بحانب تحقيق لقب الموسم الحالى بعد خسارة الدورى الإنجليزي لصالح منافسه ليفربول.





وكان مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق أرسنال يعمل كمدرب مساعد مع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي قبل أن يتولى منصب المدير الفني بالجانرز.





جدير بالذكر أن مباراة نصف النهائي الآخر بين فريق مانشستر يونايتد أمام منافسه تشيلسي وتقام غدا الأحد في تمام الساعة السابعة مساء.