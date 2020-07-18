مصر كلها وراك.. رياضيون يدعمون الرئيس السيسي والجيش ضد المؤامرات الخارجية

تمر مصر بمرحلة صعبة فى ظل المؤامرات التى تحيط بها من كل جانب لمحاولة النيل من مقدراتها وازاحتها من المشهد الدولي وإضعاف مواقفها القوية الراسخة فى كافة الملفات والقضايا، حيث تواجه القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية على الحدود الغربية فى ليبيا تهديدات المرتزقة والارهابيين التابعين الى تركيا فضلا عن تطورات ملف سد النهضة فى إثيوبيا ومواجهة الإرهاب فى سيناء.





الرئيس عبدالفتاح السيسي كان واضحا لدى ظهوره إعلاميا فى توجيه رسائل الى العالم أن حيش مصر لا يعتدى على اى دولة وانما يدافع عن مقدرات البلاد ويتعامل بحنكة سياسية باعتباره رجل عسكرى من الطراز الأول.





خبراء الرياضة فى مصر أعلنوا عن الدعم اللامشروط ووقوفهم خلف الجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي للدفاع عن البلاد واتخاذ ما يراه مناسبا لردع قوى الشر.





فى البداية أكد مرتضى منصور رءيس نادي الزمالك فى مؤتمر صحفى أنه يدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف سد النهضة، قائلًا: "احنا جايين النهاردة عشان دعم مصر والسيسى فى قضية سد النهضة وليس وجودنا اليوم دعما للزمالك وهوه ده نادى الوطنية".





وطالب مرتضى منصور الجميع بدعم رئيس الجمهورية بشكل فعلي وإطلاق هاشتاج "مصر كلها وراك يا سيسي".





من جانبه قال مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين: "كلنا الجيش المصري وأنا تابعت مثل أي مواطن مصري مخاطر عديدة تلاحق بلدنا العزيزة " مصر " وتهدد أمنه القومي، وشاهدت كيف يناور طيور الظلام من جديد "في عملية انتحارية أخيرة" العبث باستقرار بلدنا وايقاف مسيرتنا تحت قيادة الرئيس السيسي، من خلال إثارة أزمة سد النهضة بالتزامن مع محاولة احتلال أراضي عزيزة على قلوبنا " ليبيا " وتهديد أمنها.





وأضاف: "قبل أي حديث ، أثق تمام الثقة إن هذه المؤامرة لن تنجح وكسر هذه النوة الشريرة أمرا مؤكدا وسيكون كالمعتاد تحت أقدام قواتنا المسلحة العظيمة وبإشراف قيادتنا السياسية والعسكرية فطالما حاولوا وطالما أفقدتهم قوتنا العسكرية عقولهم وطردتهم شر طردة " من الهكسوس إلى الإرهابيين ".





وتابع مجدى عبدالغني قائلا: "سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لك مني كامل التفويض ومعى جموع الشعب المصرى بمختلف اطيافه لاتخاذ ما تراه مناسبا لاستكمال مشوارنا معك نحو مصر الجديدة التي بدأت فعليا في 3 يوليو 2013 .. سر ونحن خلفك ومعك حتى نحتفل معا بدولتنا " العظمي " التي باتت تمثل كابوسا يؤرق طيور الظلام وأهل الشر .





واستطرد: "سيادة الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي لك كل الدعم وأنا وأسرتي مجندين وقت الطلب للقتال في صفوف جيشنا العظيم دفاعا عن بلدنا العزيزة نحن شعب يحب جيشه ويعشق جنوده ويدين بالولاء لقادته .. مصر لن تنكسر .. عاشت مصر .. تحيا مصر.





بدوره طالب عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة جموع الرياضيين بتنظيم وقفة تضامنية امام مقر الجبلا ية فى الجزيرة مع القوات المسلحة ضد المؤامرات التى تحاك ضد مصر.وقال: الحياد فى وقت الأزمات مع بلدى يعتبر بمثابة خيانة عظمى ويجب الوقوف خلف مصر فى خضم الأحداث المتتالية فى الوقت الراهن.





وشدد على ان مصر تواجه مؤامرات عديدة فى الحدود الغربية بليبيا وتهديدات المرتزقة التابعين الى اردوغان وتركيا فضلا عن سد النهضة فى إثيوبيا وتأمين الحدود ومواجهة الإرهاب فى سيناء لافتا الى ضرورة تكاتف الجهود من جانب جموع الرياضيين والإعلان عن التضامن مع القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي ضد المؤامرات التى تحيط بالبلاد فى الخارج.





بينما قال اسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق: " مصر تمر بمرحله هامة من المواجهات الصعبة في مختلف رقعتها الجغرافية على الحدود الغربية مع ليبيا وازمة سد النهضة فى إثيوبيا الى جانب الإرهاب فى سيناء.





اشار الى ان هناك ثقة بين جموع الشعب المصري فى القوات المسلحة والقيادة السياسية فى التصدى لأية محاولات من شأنها تهديد الأمن القومى للبلاد من الجهات الخارجية لافتا الى ان الجيش المصري لديه عقيدة راسخة بأنه يحمى ويدافع عن تراب الوطن ضد أية تهديدات وافشال اية مؤامرات تحاك ضد البلاد إضافة إلى الحنكة السياسية التى تتمتع بها القيادة السياسية لدى إدارتها أية ملفات تمس الوطن.





وقال: " لذلك اعتقد ان تقليل خلافاتنا الكروية من جانب الرياضيين وعدم تضخميها اعلاميا سوف يعطي نوع من الهدوء والتركيز للقياده السياسية في الاطمئنان علي الجبهه الداخلية للبلاد بأن هناك حالة من التماسك بين مختلف أطياف لذلك اناشد الاهلي والزمالك ايقاف الحرب الاعلامية الحالية للتفكير فى الوطن وتنحية الصراع على لقب نادي القرن جانبا كى نرتاح من هذا الصداع.





من جهته قال اكرم عبدالمجيد نجم الزمالك السابق: كل الدعم والمساندة للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش واحنا فدا مصر وتحت امر مصر فى الدفاع عن حقوق البلاد ضد اى مخاطر خارجية.





ونوه الى انه يفوض الرئيس السيسي فى اتخاذ اللازم للدفاع عن مقدرات البلاد وحقوقها ضد من تسول له نفسه توجيه اية تهديدات او مخاطر ضد مصر مطالبا الرياضيين بدعم السيسي والجيش بكافة الاوجه من اجل الحفاظ على حقوق مصر فى كل مكان وتماسك الجبهة الداخلية بين مختلف اطياف الرياضيين باعتبارهم جزء من الوطن.



