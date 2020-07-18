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سيارات

تعرف على عرض الولاية الأمريكية لـ تيسلا لبناء مصنع سايبر تراك على أرضها

السبت 18/يوليه/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت مقاطعة ترافيس في وسط ولاية تكساس الأمريكية موافقتها على خطة لدعم شركة تيسلا الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية بملايين الدولارات من الإعانات الضريبية إذا قامت ببناء مصنع سايبر تراك القادم على أرضها .

كما أوضحت مقاطعة ترافيس بولاية تكساس ، ان المفوضون قد صوتوا لصالح تقديم خصم ضريبي لشركة تيسلا لا يقل عن 14.7 مليون دولار ، بعد المنافسة الشرسة التى دارت بين هذه المقاطعة و مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما ، التي أرادت هى الأخرى في احتضان المصنع الجديد التابع لـ تيسلا.

وأفادت تقارير لوكالة الأنباء العالمية رويترز أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه قد تم الموافقة على حوافز بقيمة 50 مليون دولار كحوافز لشركة تيسلا ، بعد طلب تيسلا خصم 80% على ضرائبها العقارية لمدة 10 سنوات، فى آخر اجتماع لها مع مسؤولي مقاطعة ترافيس بولاية تكساس .

وبذلك تكون قد وصلت قيمة الخصم الإجمالية إلى 14.7 مليون دولار ، وخصم 65% على مدى 10 سنوات بعد ذلك، وأضافت تيسلا أن المصنع سيوفر 5000 وظيفة وأن متوسط الراتب السنوي سيكون حوالي 47,000 دولار .

وتخطط تيسلا لتوسع كبير فيما يتعلق ببناء المصانع، حيث أنها تتبني أيضًا مصنعًا ضخمًا في برلين بألمانيا، ووفقًا لايلون ماسك، فإن الشركة تدرس إنشاء مصنع جديد في آسيا.

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