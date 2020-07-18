ضبط 100 طن ملح فاسد وإعدام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن تحرير 139 محضر تمويني متنوع، وضبط 100 طن ملح طعام فاسد ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وإعدام 700 كيلو جرام مخللات فاسدة، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بضبط 100 طن ملح طعام منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، حيث ثبت من خلال تحليل عينة عدم صلاحيتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إعدام الكمية المضبوطة، كما تحرر محضر بضبط 12 كرتونة عصائر مختلفة منتهية الصلاحة، وتحرر محضر بضبط أغذية منتهية الصلاحية منها (8 كيلو جرام كبدة بقرى مجمدة، و 12 عبوة أسماك مدخنة " رنجة"، و 5 باكتة عصير، و8 باكتة أرز بكل باكتة 10 أكياس، و 20 زجاجة زيت متغير الخواص الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضرين ضبط للمواد الغذائية منتهية الصلاحية والمعدة للطرح والبيع بالاسواق للجمهور .

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا عدد 36 محضر تمويني متنوع منها " 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدم إتباع الشروط الصحية، وقرار إعدام مواد غذائية 30كجم، و18 محضر عدم نظافة، و8 محاضر إشغال جزء من الطريق العام .

وفي حي شرق سوهاج تم تحرير عدد 11 محضر تمويني، منها 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة، و3 محاضر لمحلات مدارة بدون ترخيص، كما تم إعدام 400 كيلوجرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وقام مركز ومدينة ساقلتة بتحرير 12 محضر تمويني متنوع ما بين " صحة، وتموين، وإشغالات، وبيئة"، وذلك خلال حملة مكبرة بالمدينة لضبط الأسعار وحماية المستهلك، استهدفت محلات الجزارة والسوبر ماركت .

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة حملة مكبرة لمتابعة سير عمل المخابز، أسفرت عن تحرير عدد 13 محضر متنوع، منها : " 7 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين عدم إعطاء بون للمواطن، ومحضرين عدم إعلان عن مواعيد التشغيل،ومحضرين توقف عن الإنتاج" .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بحملة تموينية مكبرة بقرى " إدفا، ونجع سعودي، وجزيرة شندويل، والحمادية " تم خلالها المرور على مخازن المواد الغذائية والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين اشتراطات نظافة، وعدد 6 محاضر سلامة وصحة مهنية، وتم إعدام أصناف منتهية الصلاحية .

وفي مركز ومدينة المراغة تم تحرير47 محضر متنوعة خلال حملة مكبرة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، منها " عدد ٧ محاضر غير مطابق للموصفات ، وعدد ٥ محاضر نقص وزن ضد بعض المخابز بسبب عدم الإلتزام بالوزن القانوني لرغيف الخبز، ومحضر غلق مخبز في غير المواعيد الرسمية، ومحضرين توقف عن الانتاج، ومحضرين عدم وجود ميزان حساس، وعدد ٤ محاضر عدم الاعلان عن موعيد التشغيل، كما تم تحرير عدد ٩ محاضر جنحة ضد اصحاب محلات عهدة تموينية لعدم الاعلان عن الاسعار، وغلق المحلات في مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير ٥ محاضر صحة، وعدم اعلان عن الأسعار ، وحرر ١٢ محضر متنوع لتعدي الباعة وأصحاب المحلات على جزء من الشارع .

وأعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا 700 كيلوجرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن مخللات مختلفة الأنواع، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

وقام مركز ومدينة أخميم بضبط طن لحوم وأحشاء غير صالحة للإستهلاك الآدمي، خلال حملة مكبرة على محلات الجزارة بالقرى التابعة، وتم تحرير محضرين مخالفة.

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