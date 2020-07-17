إزالة تعديات على مساحة ١٠٦ أفدنة بسوهاج ضمن الموجة ١٦

استردت الأجهزة الأمنية في سوهاج ، مساحة ١٠٦ افدنة، ضمن الموجه ١٦ لإزالة التعديات على أراضي الدولة.





جاءت الحملة بدعم من قوات الأمن وبالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي للمدن والقري ومديريتي الزراعه والري.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بتنفيذ حملة امنية ضمن الموجة السادسة عشر من موجات قرارات إزالة التعديات علي أملاك الدولة، ترأس الحملات نائبي مدير الامن لقطاعي الشمال والجنوب، ومساعد المدير للأمن ومساعد المدير لفرقة الشرق وضباط المراكز والأقسام مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





أسفرت الحملة عن تنفيذ ٢٠ قرار تضمن ١٤ حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، و٦ قرارات تعدي علي أملاك الدولة، بإجمالي ١٠٦ فدان، و٨ قيراط، و٣ أسهم، و٦٥٦ متر.





وتحررت المحاضر اللازمة للمخالفين وجار العرض على النيابة العامة.





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