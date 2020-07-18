انطلاق امتحانات الفرق النهائية بكليات إعلام وصيدلة وتربية القاهرة.. الخشت: أتابع الوضع لحظة بلحظة ونؤكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.. وهويدا مصطفى تتفقد اللجان وتطمئن على الطلاب

- الخشت: 80 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالسنوات النهائية والدراسات العليا
- الدكتورة هويدا مصطفى: امتحانات الإعلام تسير بضمانات الرعاية الطبية وتحقق أهداف المخرجات التعليمية
انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة، كما تواصل باقي الكليات امتحان طلابها، وذلك وفق خطة شاملة أعدتها الجامعة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، لتقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الانسيابية والتباعد والوقاية من العدوى وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.
وقد تفقدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، أعمال الامتحانات ومتابعة تنفيذ كل الضوابط والإجراءات وفق خطة الجامعة واستراتيجيتها.
وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات بإدارة الجامعة، سير انتظام الامتحانات، ويؤديها نحو 80 ألف طالب وطالبة من السنوات النهائية والدراسات العليا.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتواصل في الكليات بهدوء منذ بدايتها الأسبوع الماضي، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه تم تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أي مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.
وفي كلية الإعلام، تفقدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، أعمال الامتحانات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ دخول الطلاب إلى القاعات والتأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتوافر كل وسائل الرعاية وأدوات التعقيم والتطهير لأماكن الامتحانات.
ورافق عميدة الكلية في جولتها الدكتورة سلوى العوادلي، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتورة حنان جنيد، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكدت عميدة الكلية للطلاب حرص الجامعة وإدارة الكلية على توفير كل ما يضمن سلامتهم، والحفاظ على صحتهم، وتحقيق مصلحتهم بالدرجة الأولى طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة، بتوفير كل ضمانات سلامة الطلاب، والأجواء الملائمة للتيسير عليهم، وبما يضمن تحقيق أهداف المخرجات التعليمية، وبما يتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي.
وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير جميع الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في جميع الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات.