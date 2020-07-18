انطلاق امتحانات الفرق النهائية بكليات إعلام وصيدلة وتربية القاهرة.. الخشت: أتابع الوضع لحظة بلحظة ونؤكد الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.. وهويدا مصطفى تتفقد اللجان وتطمئن على الطلاب

الخشت: 80 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالسنوات النهائية والدراسات العليا

ال دكتورة هويدا مصطفى: امتحانات الإعلام تسير بضمانات الرعاية الطبية وتحقق أهداف المخرجات التعليمية









انطلقت اليوم، السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة في كليات الإعلام، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة، كما تواصل باقي الكليات امتحان طلابها، وذلك وفق خطة شاملة أعدتها الجامعة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، لتقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الانسيابية والتباعد والوقاية من العدوى وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.







وقد تفقدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام، أعمال الامتحانات ومتابعة تنفيذ كل الضوابط والإجراءات وفق خطة الجامعة واستراتيجيتها.









وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه يتابع مع اللجنة العليا للامتحانات بإدارة الجامعة، سير انتظام الامتحانات، ويؤديها نحو 80 ألف طالب وطالبة من السنوات النهائية والدراسات العليا.









وقال الدكتور محمد الخشت، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتواصل في الكليات بهدوء منذ بدايتها الأسبوع الماضي، ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة.









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وأضاف رئيس جامعة القاهرة أنه تم تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أي مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لملائمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.









وفي كلية الإعلام، تفقدت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، أعمال الامتحانات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية منذ دخول الطلاب إلى القاعات والتأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتوافر كل وسائل الرعاية وأدوات التعقيم والتطهير لأماكن الامتحانات.









ورافق عميدة الكلية في جولتها الدكتورة سلوى العوادلي، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتورة حنان جنيد، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.







وأكدت عميدة الكلية للطلاب حرص الجامعة وإدارة الكلية على توفير كل ما يضمن سلامتهم، والحفاظ على صحتهم، وتحقيق مصلحتهم بالدرجة الأولى طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة، بتوفير كل ضمانات سلامة الطلاب، والأجواء الملائمة للتيسير عليهم، وبما يضمن تحقيق أهداف المخرجات التعليمية، وبما يتوافق مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي.









وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير جميع الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في جميع الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات.









وقدمت جامعة القاهرة عددًا من النصائح والإرشادات العامة لسلامة طلاب الفرق أثناء الامتحانات وهي:









الحرص على عدم الحضور إلى ال جامعة في حال الشعور بأي أعراض تنفسية كالسعال أو آلام الحلق أو ضيق تنفس أو الحمى، والتواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل، وإحضار الكارنيه الجامعي للعام الدراسي الحالي، والالتزام بارتداء قناع الوجه عند الدخول إلى ال جامعة ، والدخول من بوابات التعقيم دون تدافع أو تزاحم، ومتابعة العلامات الإرشادية التي تشير إلى مقار لجان الامتحان، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر مع الغير، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين باستمرار، وعدم التجمع قبل أو بعد الامتحان، وحظر تبادل الأقلام وغيرها من الأدوات المكتبية أو الشخصية، وأن يوقع الطالب في كشف الحضور والانصراف بقلمه الخاص، وإحضار احتياجاته الشخصية معه مثل مياه للشرب وغيرها، ومغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من أداء الامتحان.









وأكد رئيس جامعة القاهرة ، أن الحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة والعاملين خلال انعقاد الامتحانات يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار؛ واتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من حيث ارتداء الكمامات الطبية والتباعد الاجتماعي واستخدام كواشف الحرارة قبل دخول الامتحانات، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في جميع الأماكن التي ستجرى بها الامتحانات، وذلك حفاظًا على صحة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.









وشدد الدكتور الخشت، على توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه، وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا في إدارة ال جامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.









وقال إن الغرض من هذه الإجراءات هو ضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتوفير السيولة والحركة عند الدخول أو الخروج من الحرم الجامعي، وأن من يخالف هذه الإجراءات الاحترازية يتعرض للمساءلة القانونية وفقًا للقوانين واللوائح ومواثيق السلوك المعمول بها في ال جامعة .









جدير بالذكر أنه سبق إعلان القواعد والإجراءات الأساسية والإرشادات الجوهرية أكثر من مرة حتى تصل إلى أكبر قطاع ممكن من الطلاب البالغ عددهم ٨٠ ألف طالب من السنوات النهائية والدراسات العليا.