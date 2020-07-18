وكيل الصحة بالغربية: تعافي 98 مصابًا من كورونا

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم بياناً حول خروج 98 مصابًا تعافوا من عدوي فيروس "كورونا" من أقسام العزل على مستوي مستشفيات العامة والصدر والحميات بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وزفتي وسمنود .

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وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن كافة الحالات التى تماثلت للشفاء داخل أقسام العزل الصحي الحكومي تجاوز 3134 مصاب عقب تلقيهم للعلاج وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية الكاملة لهم خلال 14 يومًا.

كما وجه وكيل وزارة الصحة يإتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي عدوي فيروس "كورونا" وتأمين أرواح المواطنين

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن كافة أقسام العزل المنتشرة بالمستشفيات العامة تحوي كافة سبل الرعاية الصحية ومتوافر كافة الأدوية والمستلزمات العلاجية والماسكات والمطهرات اللازمة للطواقم الطبية والمرضى المصابين .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن كافة بفرق الترصد ومكافحة العدوى لتوصيل العلاج الى كافة حالات العزل الصحي على مستوي قري ومراكز المحافظة لتامين ارواحهم ضد أخطار تفشي وباء كوفيد 19 .