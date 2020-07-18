AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل الصحة بالغربية: تعافي 98 مصابًا من كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 04:29 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميده
Advertisements
أحمد على

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم بياناً حول خروج 98 مصابًا تعافوا من عدوي فيروس "كورونا" من أقسام العزل على مستوي مستشفيات العامة والصدر والحميات بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وزفتي وسمنود .

اقرأ أيضا :

محافظ الغربية: حملات موسعة للقضاء على الكلاب الضالة بالشوارع

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن كافة الحالات التى تماثلت للشفاء داخل أقسام العزل الصحي الحكومي تجاوز 3134 مصاب عقب تلقيهم للعلاج وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية الكاملة لهم خلال 14 يومًا.

كما وجه وكيل وزارة الصحة يإتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار تفشي عدوي فيروس "كورونا" وتأمين أرواح المواطنين

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن كافة أقسام العزل المنتشرة بالمستشفيات العامة تحوي كافة سبل الرعاية الصحية ومتوافر كافة الأدوية والمستلزمات العلاجية والماسكات والمطهرات اللازمة للطواقم الطبية والمرضى المصابين .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن كافة بفرق الترصد ومكافحة العدوى لتوصيل العلاج الى كافة حالات العزل الصحي على مستوي قري ومراكز المحافظة لتامين ارواحهم ضد أخطار تفشي وباء كوفيد 19 .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الحب آخر كلماتها.. انتحار بطلة العالم في التزحلق على الجليد

إخماد حريق في عقار بشارع الموسكي.. صور

يظهر بعد دفنه.. رجل يعود إلى أهله بعد وفاته ويطالب بجنازة تليق بمقامه

أب ينقذ طفله من الموت المحقق بين فكي قرش

على جمعة: جبل أحد به 3 أماكن مباركة.. وكان سببًا في نزول هذه الآية

خوفا من الفضيحة الجنسية .. الأمير أندرو يقيم حفل زفاف سريا ومتواضعا لابنته رغم حضور الملكة

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الداخلية

مصر ترفض التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز